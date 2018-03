Caru' cu vedete: Vedeta XXX Mia Khalifa a raspuns la intrebarea jenanta la care toata lumea vrea sa afle "rezolvarea"; Cheloo, lovitura dupa lovitura. Are deja doua emisiuni si ofertele nu se opresc aici; Sotia lui Mihai Petre, insarcinata pentru a doua oara. "Sa va traiasca. Felicitari"

. Veste buna pentru fanii lui Cheloo, de la Parazitii, pe numele lui adevarat Catalin Stefan Ion (39 de ani). Solistul este din ce in ce mai vizibil, caci este jurat la emisiunea "iUmor", alaturi de Delia si de Mihai Bendeac, difuzata in fiecare duminica, de la ora 20.00, dar asta nu e tot. S-ar parea ca sefii postului au fost multumiti de prestatia acestuia, pentru ca din 31 martie artistul de hip hop va mai avea parte de inca o provocare, tot la Antena 1. Cheloo va fi din nou jurat, insa la noua emisiune, 'The Four "-" Cei 4", alaturi de Antonia, Feli si solistul de la "Carla's Dreams", potrivit Click.ro Silvia Dumitrescu este una dintre cele mai indragite artiste din perioada de aur a muzicii romanesti si a stiut intotdeauna sa fascineze prin firea sa extrovertita si look-ul sau nonconformist. Ei bine, ajunsa la 58 de ani, interpreta piesei Draga vecina, cu toate ca si-a schimbat in mod firesc trasaturile, si-a pastrat aceasi imagine extravaganta de odinioara. Silvia Dumitrescu s-a remarcat inca de la inceputul carierei sale printr-o atitudinea indrazneata care sfida de departe regulile stricte impuse de perioada comunista, si, iata ca, a atras intocmai prin curajul sau de a fi altfel. Imaginea pe care si-a creat-o a reprezentat-o dintotdeauna si nu a fost dispusa sa renunte la aceasta, indiferent de consecinte. De asemenea, artista nu era dispusa sa faca niciun compromis atunci cand venea vorba de aspectul sau fizic, fiind o adevarata revolutionara la acest capitol, potrivit Unica.ro Intr-un interviu acordat unei reviste pentru barbati, Mia Khalifa a fost provocata sa raspunda uneia dintre cele mai cautate intrebari de pe Google: "Unde se afla, de fapt, punctul G?" "Punctul G se afla pe peretele de sus al vaginului, la jumatatea distantei dintre deshidere si cervix. Iti dai seama cand il atingi dupa felul in care il vei simti: textura sa e asemanatoare cojii de nuca", a spus aceasta, fara nici cea mai mica urma de inhibitie, socand reporterul cu lejeritatea cu care a dat raspunsul mult ravnit. Tanara a fost rugata apoi sa raspunda unei alte intrebari incomode: "Cat de mult dureaza, in realitate, o partida de sex?" "Undeva intre 5 si 7 minute... Cateodata, cei norocosi pot savura momentul mai mult, depinde cat de pasionali sunt actantii, undeva pana la 10-15 minute, potrivit Realitatea.net. . Elvira a postat pe contul de socializare, o imagine in care isi expune mandra burtica de gravida. Alaturi de imagine, aceasta a scris si un mesaj emotionant. Fanii au felicitat-o imediat. "Felicitari! Sarcina usoara si multa sanatate!", "Am observat ceva sambata la ziua lui Alex dar am crezut ca mi s-a parut. Ma bucur foarte mult pentru tine! Sa fie intr-un ceas bun!!! Cred ca e in al noulea cer Catinca! Pupici!", au fost comentariile lasate de admiratori. Mihai Petre, in varsta de 38 de ani, si sotia sa Elwira Petre, in varsta de 36 de ani, se pregatesc sa devina din nou parinti, potrivit Libertatea.ro. Alina, unul dintre cele mai apreciate fotomodele de la noi, care a realizat shooting-uri si prezentari de moda pentru cei mai mari designeri, atat din tara, cat si din strainatate, a fost desfigurata dupa o prezentare pentru Alin Galatescu. In urma evenimentului care a avut loc zilele trecute, la hotelul Hilton din Capitala, tanara a avut parte de un soc, cand s-a trezit, a doua zi, cu fata umflata. Speriata, a mers la Urgente, iar diagnosticul a fost clar: dermatita de contact, potrivit Cancan.ro.