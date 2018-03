Caru' cu vedete: Gluma sinistra facuta de fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe inainte sa afle ca jurnalistul a murit; Simona Halep isi inchide cafeneaua din Constanta! Care e motivul pentru care a luat aceasta decizie; Fiica lui Kurt Cobain s-a pozat in baie

Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a produs o mare suferinta in randul familiei jurnalistului. Desi era divortat de Petruta, din 2014, fosta sotie a fost devastata cand a aflat ca cel pe care l-a iubit nebuneste nu mai este printre noi. Ca o ironie a sortii cu doar cateva ore inainte sa afle despre decesul jurnalistului, fosta consoarta a omului de radio si tv facea glume cu fiica ei Katarina pe Facebook, pe seama mortii, scrie Click. Ed Sheeran revine dupa un an de pauza din industria muzicala nu doar cu piese noi, ci si cu un corp reinventat. Cantaretul britanic declara acum o perioada, in timpul unei interviu pentru The Breakfast Club, ca si-a dublat greutatea si ca doar pijamalele ii mai vin. Se pare ca alimentul la care a renuntat Ed Sheeran era, de fapt, o bautura alcoolica, pe care majoritatea barbatilor o consuma, precizeaza Diva Hair. A fost campion la tenis, iar cu un simplu zambet cucerea inima oricarei femei. Ajuns la varsta de 71 de ani, fostul mare sportiv a devenit nostalgic. Prin urmare, el si-a postat la profilul de WhatsApp o poza din tinerete, alaturi de o femeie sexy, blonda care seamana leit cu Alexandra King, fosta lui nevasta. Despre viata lui Ilie Nastase se poate vorbi in cifre, relateaza Click. Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Halep avea o cafenea - SH Cafe in centru, insa aceasta va fi inchisa, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip boutique de 5 stele, informeaza Sport.ro Avea doar doi ani cand tata ei s-a sinucis. E vorba de Frances Bean Cobain, fiica liderului Nirvana, Kurt Cobain si a vocalistei Hole, Courtney Love. Desi nu s-a remarcat printr-un talent aparte, a reusit sa adune cu succes sa adune nu mai putini de 836 mii curiosi care ii urmaresc contul de Instagram, precizeaza Rock On.