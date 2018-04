Caru' cu vedete: Ce avere a lasat Avicii in urma lui; Printul Charles i-a spus "mami" Reginei Elisabeta a II-a, iar reactia ei face furori pe internet; Ronaldo i-a trimis un super cadou urmasului sau de la Manchester United! Ce a primit pustiul Rashford;

DJ Avicii a murit, sambata, la varsta de 28 de ani, in timp ce se afla intr-o vacanta in Oman. Decesul sau este invaluit in mister, dar presa incearca sa afle tot ce poate despre cunoscutul DJ. Revista Forbes a realizat o analiza pentru a vedea ce avere lasa Avicii in urma lui, dupa deces, iar suma este impresionanta, aproape 100 de milioane de dolari. Fiind unul dintre cei mai bine platiti DJ din lume, Avicii avea in perioada sa de glorie, 2012-2016, castigati in jur de 90 de milioane de dolari. Este posibil ca suma pe care o avea in conturi sa fi scazut in ultimii ani, avand in vedere ca nu a mai sustinut concerte live din 2016, dar mostenitorii lui, cel mai probabil familia sa, vor ramane cu o suma impresionanta, relateaza Libertatea. Pe 21 aprilie Regina Elisabeta a II-a a implinit venerabila varsta de 92 de ani, ocazie cu care a fost organizata o petrecere la The Royal Albert Hall. Cu toate ca nu se stie sigur daca suverana isi va face aparitia la propria petrecere avand in vedere varsta inaintata, aceasta a uimit pe toata lumea cand a aparut aranjata si cu zambetul pe buze. Alaturi de ea au fost Printul Charles, Printul Harry insotit de Meghan Markle si Printul William. Ducesa de Cambridge nu a putut participa la eveniment intrucat era pe punctul de a naste, lucru care s-a si intamplat doua zile mai tarziu, scrie ProTv. Inaintea duelului cu Bayern din Liga Campionilor, transmis diseara de ProTV, de la 21:45, Cristiano Ronaldo i-a trimis un cadou lui Marcus Rashford. Ronaldo a facut un gest frumos pentru Marcus Rashford, talentatul pusti din atacul lui United, care spera sa-i calce pe urme si sa devina un star al fotbalului. Portughezul si-a facut timp inaintea intalnirii cu Bayern, din UCL, sa semneze si sa ii trimita un tricou lui Rashford. "Pentru Marcus, tine-o tot asa", i-a scris Ronaldo lui Rashford. In urma cu cateva saptamani, Ronaldo i-a mai facut lui Rashford cadou o pereche de Nike Air Max 97 CR7, potrivit Sport.ro. Rapperul american Kanye West i-a adus miercuri un omagiu lui Donald Trump, numindu-l "fratele sau", un mesaj care i-a adus multumiri din partea presedintelui american, relateaza AFP. "Nu trebuie sa fiti de acord cu Trump, dar nimeni nu ma poate impiedica sa-l iubesc", a scris pe Twitter rapperul, potrivit News.ro. "Suntem doi dragoni de energie. Este fratele meu. Iubesc pe toata lumea. Nu sunt de acord cu orice face fiecare. Avem dreptul la a gandi independent", informeaza Adevarul. Unul dintre cei mai cunoscuti comedianti din lume, Johnny Danger, a murit intr-un accident terifiant de motocicleta, in Noua Zeelanda. Autoritatile locale au fost chemate miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit si in urma impactului, Johnny Danger a murit, scrie Nzherald.co. Unul dintre cei mai buni prieteni ai sai a confirmat vestea trista despre Johnny Danger. In dimineata zilei de miercuri, in mod paradoxal, tanarul a publicat o fotografie cu motocicleta lui, precizeaza Evz.