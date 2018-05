Caru' cu vedete: Povestea lui Mamoudou Gassama, eroul care a salvat un copil la Paris; Traian Basescu a anuntat cand va naste fiica sa, Elena; Cantaretul Alexandru Jula, dus de urgenta la spital, dupa ce ar fi suferit un accident vascular

Povestea lui Mamoudou Gassama, eroul care a salvat un copil la Paris. Anuntul facut de Emmanuel Macron Eroul care s-a catarat pe fatada unei cladiri din Paris pentru a salva un copil care atarna de la etajul patru, este originar din Mali si a ajuns ilegal in Franta. El are 22 de ani si nu are buletin sau alte acte de identificare. Totodata, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca Mamoudou Gassama va primi cetatenie franceza. Mamoudou Gassama a devenit, in cateva ore, una dintre cele mai cunoscut persoane din Franta, dupa ce inregistrarea cu momentul in care salveaza un copil a avut peste doua milioane de vizualizari pe internet. Cu mainile goale, fara nicio masura de siguranta, el a escaladat o cladire, pana la etajul patru, pentru a salva un bebelus lasat nesupravegheat si ajuns pe balustrada blocului. Tatal micutului este acum anchetat pentru fapta sa, in timp Mamoudou Gassama a devenit celebru in Franta, scrie Eroul care s-a catarat pe fatada unei cladiri din Paris pentru a salva un copil care atarna de la etajul patru, este originar din Mali si a ajuns ilegal in Franta. El are 22 de ani si nu are buletin sau alte acte de identificare. Totodata, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca Mamoudou Gassama va primi cetatenie franceza. Mamoudou Gassama a devenit, in cateva ore, una dintre cele mai cunoscut persoane din Franta, dupa ce inregistrarea cu momentul in care salveaza un copil a avut peste doua milioane de vizualizari pe internet. Cu mainile goale, fara nicio masura de siguranta, el a escaladat o cladire, pana la etajul patru, pentru a salva un bebelus lasat nesupravegheat si ajuns pe balustrada blocului. Tatal micutului este acum anchetat pentru fapta sa, in timp Mamoudou Gassama a devenit celebru in Franta, scrie Libertatea.





Traian Basescu a anuntat cand va naste fiica sa, Elena! Dezvaluirile fostului presedinte Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a anuntat in cadrul unei emisiuni, care este luna in care se preconizeaza ca Elena Basescu va aduce pe lume al treilea copil. Traian Basescu este un tata si un bunic mandru! Fostul presedinte a dezvaluit duminica, 27 mai, pentru Romania TV, faptul ca la inceputul lunii iunie, familia sa se va mari cu inca un membru, dat fiind faptul ca in curand, Elena va aduce pe lume al patrulea nepot al acestuia. Traian a sustinut ca ceilalti doi copii ai Elenei abia asteapta sa isi intampine surioara, pentru ca este vorba despre o fetita, iar cea mica se pare ca se lasa asteptata de toata familia. Traian Basescu are momentan trei nepoti: Traian si Sofia, copiii Elenei Basescu, si Radu, fiul Ioanei Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte, arata Click.





Cantaretul Alexandru Jula, dus de urgenta la spital, dupa ce ar fi suferit un accident vascular Cunoscutul cantaret galatean, Alexandru Jula, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, in aceasta dimineata. Potrivit primelor informatii, se pare ca a suferit un accident vascular cerebral. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, alertat prin 112, l-a stabilizat pe artist si l-a transportat la spital. Artistului i s-a facut rau, in scara blocului in care locuieste si nu a mai putut ajunge in casa. El se intorcea de la Cluj si era epuizat dupa un drum lung si obositor cu trenul. In prezent, starea de sanatate a celebrului cantaret este stabila, acesta putand sa se miste si sa vorbeasca. Aceleasi surse confirma varianta echipajului de pe ambulanta conform careia Alexandru Jula a suferit un accident vascular cerebral ischemic. In cursul zilei de astazi, Alexandru Jula va fi supus unor teste clinice amanuntite pentru stabilirea exacta a diagnosticului, informeaza Cancan.





O actrita celebra din America a vizitat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania O cunoscuta actrita americana a vizitat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania. Vanessa Hudgens, starul din celebrele filme din seria High School Musical a postat pe Instagram mai multe fotografii din centrul orasului Oradea. In varsta de 29 de ani, actrita Vanessa Hudgens a postat contul sau de Instagram mai multe fotografii din centrul orasului Oradea, cu descrierea "Romania". Totodata, a distribuit si o scurta filmare din pasajul Vulturul Negru, iar la sectiunea "story" a scris ca se afla intr-un "road-trip", fiind insotita de o prietena. Vanessa Anne Hudgens s-a nascut in iarna anului 1988, in California, fiind o cantareata si actrita apreciata. A debutat in anul 2003 , la doar 15 ani, si a aparut in filmele Thirteen si Thunderbirds. Cel mai mare succes al ei l-a reprezentat, insa, participarea in filmele High School Musical. In afara de High School Musical, Hudgens a jucat in mai multe filme si seriale Disney Channel, informeaza Adevarul.