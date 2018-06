Caru' cu vedete:​ Dani Oțil rămâne să prezinte singur matinalul de la Antena 1; Bianca Drăguşanu, ajutată de toţi bărbații din viața ei; Eva Longoria a născut

Dani Oțil a dezvăluit în cadrul ediției de astăzi de la “’Neatza cu Răzvan şi Dani” că Răzvan Simion va pleca și că, astfel, el va prezenta singur emisiunea. Nu, nu! Iubitul Lidiei Buble nu părăsește definitiv familia matinalului de la Antena 1, ci doar pentru câteva zile pentru că pleacă în vacanță cu îndrăgita cântăreață, potrivit Cancan. Noul bărbat din viața Biancăi Drăguşanu, fostul luptător de kickboxing Tristan Tate, a intrat în vâltoarea mondenă odată cu relația de iubire cu vedeta de la Kanal D. În 1999, Bianca a avut o primă apariție televizată, la emisiunea “Din dragoste”, prezentată de Mircea Radu, unde venise să recâștige iubirea unui tânăr, pe nume Mihai Mătușoiu. Bianca avea doar 16 ani la vremea aceea, iar imaginea ei era departe de cea de acum, potrivit Click De ani buni, Lili Sandu nu doar că trăiește sănătos, consumănd doar mâncare naturală și făcând mult sport, dar și promovează acest mod de viață prin diverse articole pe care le postează pe site-ul ei. „În momentul în care m-am aflat în Los Angeles am vrut să studiez actorie(...) dar între timp, din cauza unei probleme de sănătate pe care eu am avut-o, o dereglare hormonală produsă în mai mulți ani, a trebuit să iau contact cu anumiți doctori naturopați, să particip la tot felul de workshopuri legate de nutriție și mi-am dat seama că mi-am descoperit o pasiune" a spus ea, potrivit Libertatea. Mădălin Ionescu fostul prezentator al emisiunii “Wowbiz”, de la Kanal D, a anunţat în timpul unei întâlniri cu Gabriela Cristea, la emisiunea de interviuri „Mădălin Ionescu Show”, de ce a renunţat la show-ul de noapte pe care îl prezenta cu Andreea Mantea. „Stăteam cu salvarea la uşă. Când am plecat de la Kanal D aveam muşchiul inimii demineralizat, colonul spastic, am fost omul care a muncit 10-12 ore pe zi, ani de zile. Şi în fiecare zi o luam de la capăt. În televiziune presiunea e foarte mare", a spus el, potrivit Click. Vedeta din comedia “Neveste disperate”, Eva Longoria, și soțul ei, Jose Pepe Baston, au devenit părinții unui băiețel pe care îl va chema Santiago Enrique Baston. Actrița a născut astăzi într-un spital din Los Angeles.“Suntem foarte recunoscători pentru această frumoasă binecuvântare”, a mărturisit proaspăta mămică, potrivit Unica.