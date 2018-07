​Caru' cu vedete: Jennifer Lopez: ”Bărbații sub 33 de ani sunt inutili”; Florin Salam s-a lăsat iar de cântat; Cum arată Prima Doamnă a Franței în costum de baie! Brigitte Macron, impecabilă la plajă

În serialul „Swipe Sessions”, produs de Tinder, Jennifer Lopez este sfătuitorul lui Brooke, o cântăreață de 29 de ani, care își caută jumătatea pe Tinder. În timp ce se uită împreună cu Brooke la profilurile posibilor candidați, Jennifer Lopez i-a dat tinerei și câteva sfaturi. Și poate cel mai interesant dintre toate este concluzia la care a ajuns Lopez, probabil bazându-se pe propria ei experiență amoroasă. ”Bărbații, dacă au sub 33 de ani, sunt inutili”, spune Lopez, potrivit ELLE. Florin Salam șochează cu o nouă ”aroganță”: s-a lăsat iar de cântat! Speriat să nu ajungă în situația medicală ce l-a ținut anul trecut izolat și în pauză vocală, la modul cel mai serios, manelistul a anunțat agenții și pe cei care au plătit pentru serviciile sale că nu va mai cânta în viitoarea perioadă și că returnează avansurile. Știrea s-a propagat cu repeziciune în tagma lăutărească, unde competitorii săi se propun calificați pentru a fi înlocuitori la nunțile și evenimentele abandonate de Florin Stoian, alias Salam, potrivit Libertatea. Andreea Marin a primit un dar de suflet de la o femeie pe care vedeta a ajutat-o într-un moment dificil din viață. Simona i-a devenit între timp prietenă fostei prezentatoare, iar astăzi, ea a surprins-o cu un tricou personalizat făcut chiar de ea și o scrisoare în care a așternut câteva gânduri emoționante. Pe tricou, aceasta a pictat o violetă, care are în interiorul petalelor o copilă care doarme. “Nu de putine ori am fost intrebata de ce surprize am avut parte eu, cea care pune la cale surprize de cand se stie. Sunt norocoasa, am de unde alege, multumesc lui Dumnezeu si oamenilor-minune care-i sunt „ucenici” aici, pe pamant", declarat ea, potrivit Cancan. . Brigitte arată foarte bine la cei 64 de ani ai săi și este un exemplu demn de urmat de toate doamnele care doresc o siluetă perfectă. Prima Doamnă a Franței și-a etalat formele într-un costum de baie pentru o publicație franceză, în urmă cu doi ani, iar pozele cu pricina încă fac furori pe internet chiar și în prezent. Fie că este vorba de o dietă strictă, fie că vizitele la sala de fitness sunt dese și regulate, cert este că Brigitte Macron a găsit rețeta unui corp demn de invidiat, potrivit Click. Carmen de la Sălciua a dezvăluit într-un mesaj postat pe Internet cine este PR-ul ei, bărbatul cu care se sfătuiește acum foarte mult în cariera sa. Tânăra vedetă este una dintre cele mai iubite artiste din muzică populară și de petrece. “Dragii mei… vă fac cunostintă cu Băltăretu Eugen, PR-ul meu… omul care se va ocupă de aparițiile mele la TV și în presă. Cei din presă/televiziune pot luă legătura direct cu el. Mulțumesc. Vă pup! Zi frumoasă să aveți!”, a scris Carmen de la Sălciua pe pagină oficială de Facebook, potrivit Cancan.