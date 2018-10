Caru' cu vedete: Lady Louise a rămas în chiloți la nunta Prințesei Eugenie, chiar la intrarea în capelă; Câte intervenții estetice are Iulia Albu. Detaliile le-a oferit chiar ea; Elena Udrea îşi poate vedea copilul doar în penitenciar! Sunt vizite scurte, de două ori pe zi

Accident vestimentar major la nunta Prințesei Eugenie. Lady Louise, însărcinată să le conducă în capela St. George pe micuțele domnișoare de onoare, a fost lăsată în chiloți în văzul tuturor de o pală nesuferită de vânt. Preocupată să le țină de mână pe domnișoarele de onoare, Lady Louise n-a mai avut timp să-și țină rochia pe care vântu-l i-a suflat-o în cap la propriu. Așa se face că fiica cea mare a Prințului Edward le-a oferit o imagine pe cinste fotografilor prezenți la eveniment. Cunoscut fiind simțul umorului care caracterizează toată familia regală britanică, probabil că tânăra domnișoară va trece cu ușurință peste acest moment neplăcut, potrivit Click.



Iulia Albu a dezvăluit într-un interviu ce intervenții estetice are. Vedeta a răspuns foarte clar. Iulia Albu a mărturisit în numeroase rânduri că este adepta frumuseții naturale, fără ajutorul medicului estetician.„Nu am silicoane, nu am operații estetice, și-mi iubesc nasul acvilin. Am avut însă o intervenție de liposucție la nivelul gleznelor”, a afirmat excentrica vedetă/ Iulia Albu are 36 de ani. Este cunoscută ca fashion-editor și ca vedetă de televiziune. Iulia Albu a făcut parte dintre jurații de la emisiunea „Bravo, ai stil', de la postul de televiziune Kanal D. A fost căsătorită cu Mihai Albu, împreună cu care are o fiică, Mikaela, potrivit Libertatea. Elena Udrea îşi va putea vedea copilul în acest centru maternal din închisoare, dar vizitele sunt foarte scurte. Deţinutei „i s-a transmis că în penitenciar există un modul maternal pentru îngrijirea copiilor, în cazul în care este interesată de acest lucru pentru copilul ei. Directorul penitenciarului aşteaptă răspunsul ei”, a transmis vineri Ministerul Justiţiei şi Păcii din Costa Rica. „Copilul nu este admis în mod permanent, este adus de două ori pe zi pentru a fi alăptat, într-un spaţiu special. Este procedura care se aplică în cazul tuturor deţinutelor care solicită”, precizează instituţia, potrivit Cancan. Astăzi, în faţa a milioane de telespectatori, Prinţesa Eugenie a Marii Britanii se va căsători cu Jack Brooksbank. Aseară, însă, cei doi şi-au petrecut separat ultima seară în calitate de oameni necăsătoriţi. Ca-n cazul altor nunţi regale, mirii nu au dormit împreună în noaptea de dinaintea nunţii. Ei bine, despre Eugenie nu ştim cum şi-a petrecut seara, dar despre Jack Booksbank am descoperit. El a participat la o petrecere a burlacilor la un hotel din Ascot, la 20 de minute distanţă de Castelul Windsor, potrivit Click. Îl mai ţineţi minte pe eroul din comedia „George of the Jungle"? Anii au trecut de când actorul Brendan Fraser îl interpreta pe trăsnitul George, iar acum acesta este total schimbat! În anul 2000, actorul Brendan Fraser a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale provocate de faptul că îşi făcea singur cascadoriile. În anul 2003, Brendan Fraser a ieşit în presă, declarând că a fost agresat sexual de Philip Berk, preşedintele Hollywood Foreign Press Association. În 2008 actorul a divorţat de actriţa Afton Smith, potrivit Unica.