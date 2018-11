​Caru' cu vedete: Oana, fosta soție a lui Kamara, a câștigat premiul cel mare la un festival internațional de videochat; Viorel Lis joacă la păcănele, iar Oana filmează; Jennifer Lopez a pozat semi-nud la 49 de ani şi arată incredibil

Oana, fosta soție a cântărețului Kamara, este cel mai premiat model de videochat din țară și străinătate. Ea a câștigat recent cel mai râvnit trofeu din industrie, fiind desemnată "Best Model" la festivalul internațional Ynot, desfășurat la Praga în luna septembrie. Oana a fost aplaudată în sală, în momentul în care i-a fost înmânat premiul. Nu de mult, ea s-a aflat în centrul unui scandal mediatic, legat de ocupația sa de model de videochat, a dovedit tuturor că e o femeie puternică care nu se lasă pradă prejudecăților și care reușește să fie cea mai bună în ceea ce face, scrie Libertatea.



Nu mai este pentru nimeni un secret că viciul cel mai mare a lui Viorel Lis (74 de ani) rămân păcănelele. Doar că nimeni nu știa că tocmai soția lui este cea care îi întreține această plăcere pentru a-l scăpa de plictiseală, spunea ea. Așa că fostul edil al Capitalei joacă la păcănele, iar Oana îl filmează. Oana Lis a mărturisit că își duce soțul la păcănele pentru a-și tratat depresia. Motivul ar fi că fostul primar al Capitalei nu-și poate accepta viața de pensionar. Viorel Lis nu se simte foarte bine, în ultima vreme, având probleme de sănătate, însă nu poate renunța sub nicio formă la pasiunea sa fierbinte pentru păcănele, potrivit Cancan. La aproape 50 de ani, Jennifer Lopez arată incredibil şi a demonstrat-o în cel mai nou pictorial, în care apare aproape goală, cu excepţia unei cape haute couture de la Valentino ce-i acoperă sânii şi zona intimă. Vedeta a acceptat să renunţe la haine pentru numărul din decembrie al revistei „InStyle“, în care a acordat şi un amplu interviu despre viaţa personală. De asemenea, J Lo, originară din Bronx, a explicat şi că nu îi este uşor să se menţină în formă: „Am avut grijă de mine şi se vede. Dar nu a fost uşor. În familia mea, formele voluptoase au fost mereu glorificate, fac parte din cultura noastră. Ai mei spuneau: «Jennifer are un fund mare şi asta e bine»“, scrie Adevarul. Iulia Albu a fost ironizat-o pe Oana Roman din nou, dar de data aceasta a avut parte și de ecou. Fashion editorul a comentat niște fotografii postate de fiica fostului premier al României, Petre Roman: „Oana Roman insistă. Degeaba. Există o singură persoană care ar putea purta acea plasă de țânțari și anume „omul-șervețel’”din clătita cu nuttela/aka plăcinta de dovleac… la naiba, nu mai înțeleg nimic! Oana Roman, la rândul său, i-a dat o replica pe măsură pe contul său de socializatre fostei soții a lui Mihai Albu: „Mi se fâlfâie total de opiniile despre mine ale doamnei care se îmbrăcă și arată ca de HALLOWEEN în fiecare zi." a scris Oana Roman, potrivit Unica. Se pare că starea de sănătate a Anamariei Prodan nu este una tocmai bună. Deși nu au ieșit momentan la iveală motivele exacte pentu care impresara a ajuns pe mâna medicilor, probabil că stresul și greutățile din ultima perioadă și-au spus cuvântul. Anamaria și-a pierdut de curând mama, trecând prin momente cumplite, moartea îndrăgitei artiste fiind o lovitură puternică pentru impresară. Anamaria Prodan a ajuns de urgență la spital, vedeta aflându-se în continuare sub supravegherea medicilor. Se pare că Anamaria a ajuns la un spital din București miercuri seară, 31 octombrie, în jurul orei 23.30, după ce a sunat la 112. O echipă de salvare a venit de urgență în locul în care aceasta se afla, impresara nemaiputând să conducă până la spital, așa cum își propusese inițial, potrivit Click.