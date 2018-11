Caru’ cu vedete: Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre copiii săi: «Îi am cu mame diferite» ; Hailet Baldwing și Justin Bieber s-au căsătorit!; Ce s-a ales de Consuelo, una dintre fostele sotii ale lui Adrian Mutu

Cătălin Botezatu a fost extrem de discret cu privire la viața sa personală, mai ales când a fost vorba despre copiii săi. Deși designer-ul nu a negat niciodată existența acestora, el a vorbit rareori despre cei ce îl numesc „tată”. Invitat în cadrul unei emisiuni, creatorul de modă a vorbit deschis despre copiii săi, dând detalii despre viața de părinte. Acesta a confirmat faptul că are copii, doi chiar, cu mame diferite însă. În prezent, creatorul de modă s-a tot afișat public în compania unei tinere de 18 ani, iar lucrurile par să devină din ce în ce mai serioase între cei doi, potrivit Click. Hailey Baldwing și Justin Bieber se cunosc încă de când erau mici copii. Începând ca prieteni, cei doi au avut o relație on-and-off pentru o perioadă destul de lungă de timp. Deși majoritatea fanilor lui Justin sperau la o logodnă între el și Selena Gomez, artistul și-a dorit altceva. Nu cu mult timp în urmă, Justin și Hailey s-au logodit. Cuplul a fost urmărit îndeaproape de câtre paparazzi și s-a tot vehiculat că ceremonia nunții celor doi a avut deja loc. Fotomodelul și-a schimbat seara trecută numele de familie pe contul personal de Instagram, potrivit Verdict. Au trecut 6 ani de cand cei doi si-au spus „Adio” si au decis sa mearga pe drumuri separate. Doar cei 2 copii pe care ii au ii fac sa tina legatura. Consuelo a decis sa renunte la numele de Mutu si sa revina la Matos. Mutu si-a refacut viata alaturi de frumoasa Sandra Bachici, care este a 3-a sotie a briliantului. Adrian Mutu locuieste in prezent in Emiratele Arabe Unite, unde antreneaza echipa Al Wahda 2, secunda clubului pregatit e Laurentiu Reghecampf, potrivit Ciao. Lili Sandu este adepta unui stil de viață sănătos, iar rezultatele se văd, pentru că vedeta este una dintre cele mai sexy apariții de pe micul ecran. “Eu chiar dacă consideram că mănânc sănătos, de fapt ceea ce mâncam eu nu mă hrănea pe mine, că despre asta este vorba, să-ţi hrănească organismul, nu doar să mâncăm ca să ni se umfle stomacul. Există un anumit mod de viaţă în care nu trebuie să ne calculăm caloriile. Pe lângă sportul fizic, este şi sportul mental, meditaţia pe care o practic în fiecare zi.” , a spus Lili Sandu, potrivit Libertatea. Ten impecabil, fără riduri, aceeaşi siluetă ca pe vremea când defila pe podium, discret machiată şi aranjată, Dana Săvuică a rămas un etalon de frumuseţe şi bun gust. Involuntar, întorci capul după ea dacă o vezi pe stradă. O menţine, spune ea, „cu grijă”. Mănâncă tot ce-i place, însă cu măsură. „Îmi plac mult pastele şi uneori dulcele, sunt o pofticioasă, însă nu merg pe diete drastice. Dacă vreau ceva, mănânc, având grijă ca o săptămână sau mai mult să nu mai pun în farfurie alimentul respectiv. Nu sunt adepta restricţiilor, ci a atenţiei şi echilibrului”, spune ea, potrivit Click.