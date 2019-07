Caru' cu vedete: Simona Halep, atacată de hackeri pe Instagram: „Hei, mă poate ajuta cineva?”; Angelina Jolie apariție spectaculoasă la Comic-Con. Ce a anunțat actrița

Atacatorii au postat în numele sportivei două mesaje în care cereau bani fanilor ei. „Hei, mă poate ajuta cineva? Sunt blocată în Elvetia, iar contul meu bancar nu merge aici. Am nevoie de 500 de dolari, sunt dispusă să platesc 1500 de dolari până în week-end”, au scris hackerii. Ulterior, aceste mesaje au dispărut. Nu se știe deocamdată cine sunt cei care au spart contul de instagram al Simonei Halep și nici dacă cineva chiar a dat curs cererilor atacatorilor, scrie Digi24 Marina Dina era blonda bună din emisiunea lui Mihai Morar. S-a amorezat de Alin Cocoş, dar idila s-a stins brusc. În 2010 a renunţat la televiziune, a ales să studieze la Milano, dar nu s-a împăcat cu viaţa de acolo şi a revenit în ţară. Când l-a întâlnit pe Radu Morar, în viaţa Marinei s-a produs o schimbare. A început să îşi dorească copii, a urmat nenumărate tratamente, dar într-o zi minunea s-a întâmplat. Marina a depăşit o mare cumpănă atunci când a născut, dar totul s-a terminat cu bine, potrivit Ok Magazine Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat oficial, la 30 de zile de când s-au prezentat la notar. În toată această perioadă, cei doi aveau dreptul să se răzgândească, însă în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate. Ioana nu a depins financiar de Alexandru în timpul mariajului, așa că despărțirea lor nu a însemnat o gaură în bugetul personal. Însă tot a simțit nevoia să reducă din cheltuieli, notează Libertatea Alexia Eram petrece câteva zile relaxante pe frumoasa insulă Mykonos, împreună cu părinţii săi, Andreea Esca şi Alexandre Eram, şi cu fratele său, Aris. De obicei, gaşca e completată de iubitul său, Mario Fresh, care însoţeşte familia Esca-Eram atât la evenimente, cât şi în vacanţe. De data aceasta, însă, Mario a rămas în ţară, unde îşi pregăteşte intens petrecerea aniversară pentru 20 de ani, pe care îi va împlini pe 9 august, potrivit Ok Magazine După multe speculații care au apărut în presă, Angelina Jolie a confirmat că se va alătura Universului Marvel. După succesul pe care l-au avut cu Avengers: Endgame și Spider-Man: Far From Home, cei de la Disney pregătesc o nouă capodoperă marca Marvel: The Eternals. Angelina Jolie a confirmat sâmbătă seara la convenția din San Diego că va juca în The Eternals, interpretând-o pe Thena, conform Stirile ProTv Lora a împlinit vârsta de 37 de ani pe 23 iulie, iar aspectul ei actual e vizibil îmbunătățit comparativ cu cel de la debutul în trupa Wassabi.Ea și-a făcut reconstrucția danturii și a purtat doi ani un aparat pentru îndreptarea dinților, estimat la 1.600 de euro. Mai mult, Lora și-a pus fațete, iar zâmbetul ei este precum cel al starurilor de la Hollywood, scrie Click