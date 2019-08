​Caru' cu vedete: Karmen, fiica lui Adi Minune, a născut o fetiță perfect sănătoasă. Artista a devenit mamă pentru prima dată; Emeli Sande va susține un concert la Cerbul de Aur 2019

La 39 de ani, Anda Adam pornește revoluția formelor și ne arată că nu e nevoie să porți măsura S ca să fii sexy. Solista, care de când se știe este o clientă veche a sălii de sport, a ales ca manifest o poză cu ea însăși, poate una dintre cele mai incitante imagini de-ale sale. Anda Adam reușește să fie acum poate mai sexy decât a fost în Playboy, în anul 2000, când a pozat cu o țeavă de duș între fese, scrie Click Pe 1 august, la orele prânzului, nerăbdătoarea Karmen a devenit mămică. Ea a adus pe lume, prin cezariană, o fetiță perfect sănătoasă, care se va numi Sofia, într-un spital public din Capitală. „Am oscilat foarte mult, dar în final am luat decizia de a naște prin cezariană. Sunt niște dureri pe care le scutești. Am auzit femei care au avut travaliu în jur de 20 de ore, e un chin prin care femeia trece. Eu cred că îți ia ani din viață. Este experiența mea. E decizia mea. Mama a născut prin cezariană, bunica a născut prin cezariană”, declara Karmen într-un interviu, scrie Viva “Doamne ajută! Casă de piatră! Eu nu am cum să îi doresc răul Biancăi pentru că este mama copilului meu. Atâta timp cât ea este fericită știu că și micuței noastre o să îi fie bine. Le doresc tot binele din lume și să fie fericiți!”, a declarat Victor Slav pentru cancan.ro Printre artiștii care vor susține concerte la Festivalul Cerbul de Aur 2019 se numără și celebra cântăreață britanică Emeli Sande. Este primul spectacol pe care Emeli Sande îl susține în România. Emeli Sandé, autoarea hitului „My Kind Of Love”, va concerta la Braşov pe 23 august, în ultima zi de concurs, scrie Libertatea În urmă cu doar câteva zile, la Londra a avut loc premiera mondială a filmului „Once upon a time in Hollywood“, iar de la marele eveniment nu au lipsit actorii principali, printre care Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt. Aflat lângă Lena Dunham, Pitt s-a trezit sărutat din senin de actriţă, care pare să fi gândit de mai mult timp acest moment. Potrivit celor de la Daily Mail, Brad Pitt şi Lena Dunham s-ar fi înţeles foarte bine anul trecut, în timpul filmărilor pentru „Once upon a time in Hollywood“, iar actriţa abia aştepta un moment ca să se apropie şi mai mult de fostul soţ al Angelinei Jolie, notează Ok magazine