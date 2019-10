Caru' cu vedete: Ele sunt miliardarele care conduc lumea. Pe ce loc se află Anastasia Soare; Amintirile lui Ștefan Bănică cu tatăl său. „Aveam cinci ani. Eram în primul rând cu mama mea”

“Am învăţat foarte multe lucruri în cele 7 luni cât am stat în America şi am făcut şcoala de actorie la Hollywood: ce înseamnă naturaleţea în faţa camerei, trucuri de beauty şi de întreţinere, la ce se mai poate folosi ardeiul iute… Pentru că, da, a trebuit să merg la Hollywood ca să descopăr beneficiile ardeiului iute pentru ten. Folosit în mod controlat, într-o reţetă de mască pentru faţă, are rezultate uimitoare. Mie mi-a făcut pielea fină ca de bebeluş”, a declarat Sabina Lisievici pentru Click Îl cheamă Cody Simpson, are 22 de ani şi este un artist australian multitalentat: cântă, dansează, compune muzică, joacă în filme... Şi a cucerit-o pe Miley Cyrus, care nici nu şi-a finalizat încă divorţul de Liam Hemsworth. Şi nici n-a plecat bine de pe iahtul pe care se săruta în vacanţă cu prietena ei, Kaitlynn Carter, scrie Ok magazine Pe poziţia 21 se află şi românca Anastasia Soare (61 de ani), supranumită Regina Sprâncenelor. Diane Hendricks (72 de ani), patroana şi fondatoarea ABC Supply, ocupă prima poziţie în topul Forbes cu o avere de 7,1 miliarde $. Compania înfiinţată împreună cu soţul ei Ken, în 1982, a fost condusă de ea inclusiv înainte de moartea acestuia, din 2007, conform Click „Aveam cinci ani şi mi-am dorit mult să merg la premiera celebrei piese O scrisoare pierdută, eram în primul rând cu mama mea. Tata, care îl juca pe Ghiţă Pristanda, avea o sabie şi eu o întrebam: ”Când scoate sabia? Când scoate sabia?”. Atunci nu ştiam că iau parte la o premieră care va intra în istoria teatrului românesc. Tata m-a ridicat şi m-a pus lângă toţi actorii mari”, își amintește Ștefan Bănică conform Libertatea Ieri a fost o zi în care petrecerile s-au ținut lanț. Fiica lui Gigi Becali s-a cununat religios cu alesul inimii sale, iar Alina Pușcaș a devenit, la rândul ei, soție cu acte în regulă.După o relație de câțiva ani, Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au prezentat în fața ofițerului de Stare Civilă, iar vedeta a posta câteva fotografii pe contul său de Instagram, scrie Cancan