Caru' cu vedete: Cătălin Botezatu rămâne fără job din cauza problemelor de sănătate? Iată cât de mult a slăbit designerul; Anca Serea, epuizată cu șase copii: «Caut o bonă, abia mă mai descurc»

"E un pic mai greu. Adi (n.r. Adi Sînă, soțul ei) e mai mult plecat. Mă ocup mai mult singură. Abia mă mai descurc. Mă ajută mult mama mea. Acum sunt în căutare de bonă. N-am cerinţe speciale, îmi doresc să fie o doamnă care să iubească foarte mult copiii. Nu am pretenţii să gătescă, să facă menaj, vreau doar să iubească să lucreze cu copiii, să fie ca un fel de bunică dacă se poate", a declarat Anca pentru Click.ro Din păcate, problemele de sănătate i-au afectat şi activitatea profesională celebrului designer, care ar putea rămâne fără job. Deoarece recuperarea este de durată, Cătălin Botezatu a fost nevoit să renunţe la rubrica pe care o avea la Kanal D în emisiunea lui Teo. Ajuns la aproape 53 de ani, vârstă pe care o împlineşte la începutul lunii decembrie, Bote a decis să-şi dedice timpul în exclusivitate recuperării, astfel că şi-a pus toate proiectele în aşteptare, scrie Ok magazine Săndel Mihai a fost diagnosticat de medici cu hernie de disc, o boală chinuitoare care a afectat mulți români și care necesită o operație extrem de delicată. De altfel, intervenția chirurgicală l-a făcut să mai amâne momentul în care va intra în sala de operații.Ar trebui să intervină chirurgical cineva, dar noi amânăm… El suferă de o hernie de disc care îl supără de câţiva ani. Mă tot ia în braţe de aproape 30 de ani. Dar asta după un turneu lung, după 15 ore de mers cu avionul… L-am văzut că îi fuge şoldul, deviază aşa puţin…”, a mărturisit Aurora, soția artistului, conform Cancan Katherine şi Josh au ştiut dintotdeauna că vor să adopte. Cuplul VIP, care sunt părinţii fiicelor adoptate Nancy Leigh "Naleigh" şi Adalaide şi al fiului biologic Joshua, au luat decizia de-a oferi un cămin plin de iubire unui copil abandonat chiar înainte de-a se căsători."Sora mea, Meg, este coreeancă şi părinţii mei au adoptat-o cu trei ani înainte de-a mă naşte eu. Voiam ca familia mea să se asemene cu cea din care proveneam, aşa că îmi doream nespus să adopt şi eu un copil din Coreea”, a spus Heigl potrivit Ok magazine Anna Lesko, în vârstă de 40 de ani, își renovează complet locuința. Artista și-a transformat casa într-un adevărat șantier și se implică trup și suflet în reamenajarea sa, ba chiar a ales să rămână în continuare sub același acoperiș și să urmărească îndeaproape lucrările: „Va mai dura câteva luni bune până va fi gata. Din ianuarie m-am apucat de renovat, dar dat fiind că lucrez cu mai multe echipe, s-a prelungit situația. Am demolat, am reconstruit și am fost nevoită să mă adaptez”, a spus Anna pentru Unica