Caru' cu vedete: Decolteul Loredanei, din emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, reclamat la CNA; Angelina Jolie, evacuată de pe platourile de filmare, după descoperirea unei bombe neexplodate

Angelina Jolie (44 de ani) și Richard Madden (33 de ani) au fost evacuați de urgență de pe platourile de filmare ale peliculei „The Eternals”; după ce a fost descoperită o bombă neexplodată, datând din cel de-Al Doilea Război Mondial. Incidentul s-a petrecut pe Insula Fuerteventura, din arhipelagul Insulelor Canare. O parte din insulă a fost evacuată pentru a permite gneiștilor să dezamorseze bomba. Regiunea a fost folosită ca bază a armatei germane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie Click Loredana „merge” cu decolteul la CNA. Emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, difuzată luni, 3 noiembrie, cu Loredana invitată, a fost reclamată la CNA. Motivul? Ținuta total nepotrivită pe care vedeta a afișat-o la matinal, la ore accesibile minorilor. A fost o ediție în care până și asistentele din platoul emisiunii erau mai îmbrăcate decât Loredana, notează Pagina de media „Niciodată nu am fost un cuplu tradiţional. Nu avem un acord scris prin care ne împărţim treburile casnice, dar amândoi suntem părinţi dedicaţi şi încercăm să ne sprijinim reciproc. Nu ştim cum să facem altfel lucrurile. Uneori e greu când unul dintre noi nu îşi poate vedea copiii timp de o lună sau mai mult. E greu, dar reuşim să ne sunăm prin Facetime aşa că suntem tot timpul conectaţi şi acest lucru ajută foarte mult“, a declarat Shakira potrivit Ok magazine „Nu mănânc multe dulciuri și în general mănânc de două ori pe zi, un singur fel. Nu mănânc multă pâine, nu mănânc prăjeli și atunci pot să îmi permit o dată la 2-3 zile să mănânc o amandină”, a declarat Andreea Bălan. “Nu fac sport deloc, mă mențin prin dans, nu mai am timp să fac sport. Am ajuns la 49 de kilograme, cum eram înainte de primul copil. Mă mențin prin dans, prin show”, a mai spus Andreea Bălan pentru Libertatea Momentan, vedeta a bătut palma cu PRO TV pentru proiectul „Ferma” şi va avea grijă să-şi elibereze programul pentru perioda în care vor avea loc filmările. În plus, după aceste discuţii, vedeta a mai fost solicitată pentru un cunoscut lanţ de magazine, ca să apară într-un spot publicitar, pentru o sumă frumoasă, cu patru zerouri în euro, conform Click