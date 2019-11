Caru' cu vedete: Nicolae al României s-a întors la munca de jos. Uite ce au făcut în weekend el şi soţia sa; Ce se întâmplă cu Ilinca Vandici de când emisiunea „Bravo, ai stil” nu mai e pe post: „Eu am cam făcut turul televiziunilor”; Fiica lui Laurette, bătută, lovită, umilită la şcoală, pentru că e mulatră

Deja a devenit o adevărată tradiţie ca, în fiecare an, cuplul princiar să se înarmeze cu lopeţi şi să petreacă o zi întreagă în câmp, la "marea plantare". Este vorba, binînţeles, despre acel demers de împădurire a zonelor defrişate, acţiune pe care nepotul Regelui Mihai îl susţine de ani buni şi pe care anul acesta a organizat-o prin propria fundaţie. Astfel, Asociaţia Principele Nicolae a reuşit să mobilizeze mai mulţi voluntari care au ajutat la plantarea a 12.000 de puieţi în localitatea Ghimpaţi, comuna Schitu, din judeţul Giurgiu. "Marea plantare" a avut loc sâmbătă şi este ultima din acest an, potrivit Ok magazine Vedeta a povestit că vrea să apară cât mai curând pe post, dar nu are vești noi. Emisiunea pe care o prezenta e în pauză, iar ea așteasptă noi provocări, tot la Kanal D. Spune că se simte ca într-o adevărată familie. Și-a găsit locul în sfârșit după ce ani la rând a făcut turul televiziunilor. „Sper cât de curând. Deocamdată nu am vești pentru voi, însă în momentul în care o să am cu siguranță o să vă spun. Suntem în pauză cu competiția Bravo, ai stil pentru că este un format ce presupune un format pe an, sezonul de primăvară, Atunci așteptăm cu brațele deschise sezonul de primăvară”, a spus Ilinca Vandici conform Viva Fotomodelul Laurette Atindehou (35 de ani) îşi caută dreptatea după ce, pe 14 noiembrie, fiica ei a fost agresată de colegi la şcoală şi a rămas fără unul dintre dinţii din faţă. Elevă în clasa I, Serena (8 ani) e încă din clasa pregătitoare victima bullyingului, fenomen asociat cu intimidarea, terorizarea, brutalizarea şi umilirea. Încă de la primele şicane suferite de Serena, Laurette a cerut sprijinul învăţătoarei şi al conducerii şcolii. Surpriză însă, vedeta ne-a spus că nimeni nu a luat-o în serios. Nici măcar după ce fiica ei a rămas fără dinţi, relatează Click „Acum e și o perioadă foarte aglomerată, sunt foarte multe evenimente pe care eu am ocazia de a le prezenta, călătoresc foarte mult în țară, am evenimente și în București și fiind ritmul ăsta foarte alert e destul de greu să mai găsesc energie pentru alte activități, așa că prefer să folosesc acea energie pentru somn”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Viva Cântăreaţa Lady Gaga (33 de ani) susţine că după fiecare concert se reface numai cu băi în gheaţă. Timp de 10 minute dârdâie şi îi clănţăne dinţii, dar nu se dă bătută. Medicii atrag atenţia că băile la gheaţă pot duce la răceli, hipotermie, stop cardiac sau chiar congestie cerebrală, mai ales în cazul celor care au diverse boli, însă ei nu îi pasă. A luat exemplul sportivilor şi al altor staruri care se tratează cu băi în gheaţă. După băile extrem de reci, cântăreaţa face băi fierbinţi timp de 20 de minute, aşa cum fac atleţii pentru a reduce inflamaţia muşchilor şi a durerilor după antrenamente grele, scrie Click