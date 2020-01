​Caru`cu vedete: Paralela tristă făcută de Mihai Şora la moartea Cristinei Ţopescu: „Ar trebui să ne dea de gândit“; Robert de Niro, viaţa unui actor faimos dincolo de cortină: "Câteodată consum cocaină"

"Câteodată consum cocaină". În aşteptarea celei de-a opta nominalizări la Oscar, după interpretarea magistrală din The Irishman , actorul de 76 de ani nu se retrage în glorie. Pregăteşte trei filme în 2020, unul dintre ele despre România. Robert Anthony De Niro Jr. s-a născut într-o familie de pictori renumiţi în peisajul artistic newyorkez al anilor ’40 şi ’50. Bobby, cum îi spun apropiaţii lui De Niro Jr., a dezvoltat treptat o adevărată obsesie pentru tatăl său, în ciuda faptului că acesta nu-l inserase niciodată printre priorităţile lui, iar mama a fost singura care şi-a asumat responsabilitatea creşterii băiatului. „Câteodată consum cocaină, câteodată nu”, declara după un divorț, Robert de Niro, conform Ok Magazine.ro

„Ar trebui să ne dea de gândit“. Filozoful Mihai Şora (103 ani) a făcut o paralelă tristă între moartea jurnalistei Cristina Ţopescu, care a fost descoperită decedată după mai multe zile, şi un bărbat din Nantes, care murise de 11 ani când a fost găsit în apartamentul în care locuia. Mihai Şora a adus în atenţie, prin intermediul unui text postat pe Facebook, cazul unui bărbat care a fost găsit mumificat în urmă cu un an, în Nantes, în apartamentul în care locuia, după ce murise în urmă cu 11 ani. „Anul trecut, o ştire franceză a răvăşit sufletele şi conştiinţele oamenilor: la Nantes, în inima oraşului, un bărbat fusese găsit mort în apartamentul în care locuia. M u m i f i c a t. Autopsia a revelat faptul că decesul avusese loc cu unsprezece ani înainte. În tot acest răstimp, plăţile curente fuseseră făcute prin virament bancar, inclusiv chiria locuinţei. Şi poate că nu ar fi fost descoperit nici până astăzi dacă proprietarul apartamentului nu ar fi avut, la un moment dat, intenţia să pună în vânzare acea locuinţă şi nu s-ar deplasat la faţa locului, după câteva telefoane rămase fără răspuns“, potrivit Adevărul.ro

Matei Dima a făcut istorie cu „5GANG: Un altfel de Crăciun”, cel mai de succes film românesc 5GANG: Un altfel de Crăciun -Primul film regizat integral de Matei Dima a înregistrat cel mai mare succes de box-office al unei producții românești din ultimii 30 de ani, succes la care visează orice producător. „De la 7 ani. De când eram mic visam la asta. Nu știam ce sunt filmele și îmi plăceau. Am zis de atunci că aia vreau să fac și aici sunt. Dacă ar fi să mulțumesc cuiva, faptul că-s sunt aici se datorează părinților și fratelui meu. Ei m-au împins de la spate, mai ales în primii ani, au strâns tot ce trebuie și mi-au dat aripi, iar eu am reușit să trag mai departe. Dacă nu erau ei, să mă susțină, probabil nu eram aici”, ne-a povestit Matei Dima. Chiar dacă filmul îl are ca personaj principal pe Selly, cel mai admirat și urmărit vlogger din România, Dima nu se aștepta ca în prima săptămână filmul lui să aibă încasări de aproape trei milioane de lei și să fie vizionat de peste 150.000 de spectatori, arată Libertatea