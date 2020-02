Caru`cu vedete: Cum arată vila minimalistă din Los Angeles a cuplului Kim şi Kanye West; “Am filmat nunți, botezuri și înmormântări!” Radu Almășan, solistul trupei Bosquito, a început să muncească la 13 ani

Un moment emoționant a fost pentru Michelle plecarea fiicei sale, Sasha, la facultate. Aceasta a discutat și despre căsnicia sa dar și despre schimbările din viața ei ce au avut loc recent. „Sunt Michelle din South Side din Chicago. Am haine frumoase și bijuterii acum, dar mama îmi făcea hainele înainte. Am fost crescută cu ideea că sunt suficiente lucrurile de care am parte, trebuie să fii recunoscător și fericit pentru ce ai.”, a dezvăluit aceasta, demonstrând încă o dată că este extrem de modestă și nu a uitat de unde a plecat, notează Verdict.ro