Caru' cu vedete: Lili Sandu este însărcinată cu primul copil. Vedeta a primit vestea în lacrimi; Irina Tănase, mesaj pentru Liviu Dragnea de Valentine's Day: "Iadul este distanța dintre doi oameni care se iubesc"

„Dacă cineva m-ar întreba ‘Ce înseamnă pentru mine iadul?’, aș răspunde cam așa ‘Distanța dintre doi oameni care se iubesc’', a transmis Irina Tănase pe Instagram. Pentru a avea ocazia să îl vadă cât mai des, Irina Tănase s-a făcut mediator. În ultimele două săptamâni Irina l-a vizitat de patru ori la Penitenciarul Rahova pe fostul președinte al Camerei Deputaților, notează Viva. Lili Sandu va deveni mamă pentru prima dată în 2020. Aceasta a anunţat pe reţele de socializare că, în urma testului de sarcină făcut înainte de Crăciun, ea şi Silviu Ţolu, logodnicul ei, vor deveni părinţi. Ziua de 15 dec 2019 ora 5.30 am avea sa mi schimbe viaţa pentru totdeauna! Atunci am aflat ca in câteva luni voi cunoaşte fericirea suprema aceea de a mi tine copilaşul in braţe\uD83E\uDD30\uD83C\uDFFB @silviu.tolu Te iubesc! #theTolus", a scris Lili Sandu conform Ok magazine Loredana Groza (49 de ani) şi Ştefan Bănică Jr (52 de ani) vor intra în pâine luna viitoare, când se va da startul filmărilor pentru un nou sezon al concursului ”Next Star”. Vor fi colegi cu Dorian Popa, actorul fiind de neclintit de la masa juraţilor, încă din 2012, anul în care a debutat show-ul, scrie Click De când a renunțat la celebra ei freză de tip palmier, Anamaria Prodan a început să jongleze cu tot felul de coafuri și culori de păr. Impresara a apelat la ajutorul perucilor și al extensiilor de păr de teamă să nu-și distrugă podoaba capilară. Chiar dacă părul ei a ajuns la aceeași lungime ca multe dintre perucile pe care le poartă, Anamaria continuă să folosească aceste accesorii din simplul motiv că-i place să fie... cameleonică, relatează Libertatea Celebrul cuplu ne-a luat prin surprindere cu anunţul făcut pe 14 februarie, care se referă la venirea pe lume a celui mai mic membru al familiei, Beau Benedict Enthoven. Ayda (40) a mărturisit că ea şi Robbie (46) au devenit din nou părinţi cu ajutorul unei mame surogat, care a adus-o pe lume şi pe fiica lor, Colette Josephine Williams sau Coco, notează Ok magazine