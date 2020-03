Caru' cu vedete: Panicate sau prudente? De teama coronavirusului, vedetele nu mai călătoresc decât protejate cu măşti medicale; Arnold Schwarzenegger şi-a făcut menajerie în casă: a adoptat un ponei şi un măgar

Arnold Schwarzenegger trăieşte în casă cu doi prieteni pe care îi adoră. Starul e nedespărţit de măgăruşul Lulu şi de poneiul Whiskey. Îi hrăneşte şi îi scoate la plimbare zilnic. Lulu se lăfăie în casa actorului Arnold Schwarzenegger (72 de ani) de câteva luni. Primele poze cu măgăruşul scos la plimbare de star au apărut în ianuarie 2020. Însă poneiul Whiskey trăieşte în casa lui Arnold, din California, SUA, de zece ani, relatează Click E o nouă modă să nu mai ieşi din casă decât cu masca la gură zilele acestea, când epidemia de coronavirus pare iminentă. Că e o măsură absolut necesară sau doar un moft, iată că şi starurile de peste Ocean ascultă sfaturile specialiştilor şi se protejează cum pot prin aeroporturi şi alte spaţii publice aglomerate. De exemplu, Kate Hudson susţine că doar aşa se poate călători în 2020 scrie Ok magazine Pentru ambele artiste, succesul pe plan profesional a înclinat balanţa în viaţa personală. Andreea Bălan (35 de ani) este zilele acestea în atenţia presei după ce a anunţat că nu mai e împreună cu actorul George Burcea (31 de ani). Și Andreea Antonescu a anunţat anul trecut că divorţează de omul de afaceri Traian Spak, după o căsnicie de peste 8 ani, potrivit Click . „Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, spunea Mircea Solcanu, la puțin timp după operația pe creier conform Ciao Denisa Tănase și Mircea Brânzei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au de gând să treacă la stadiul următor: întemeierea unei familii. Artista și iubitul ei sunt acum pregătiți să devină părinți. Deși a mai fost căsătorită o dată, Denisa de la Bambi nu a rămas cu sechele și e dispusă să facă marele pas alături de omul de afaceri Mircea Brânzei, cel care-i este iubit deja de câțiva ani, scrie Libertatea