Artista momentului, Erika Isac, care a adus în societate o reală dezbatere cu melodia „Macarena”, a făcut primele declarații de la lansarea piesei. Ea a a spus, miercuri, într-un interviu pentru Pagina de Media, că nu se aștepta ca publicul să reacționeze atât de bine la versurile melodiei și explică faptul că ideea de a scoate piesa a venit din experiențele sale și ale femeilor din jurul său.

Erika Isac Foto: Paginademedia.ro

Despre melodia „Macarena”, lansată în 14 februarie și care până miercuri seară ajunsese la peste 2,5 milioane de vizualizări, fiind pe primul loc în tendințe la capitolul „muzică”, Erika Isac spune că este 100% „serioasă” și că se aștepta și la reacțiile negative.

„Melodia a abordat un mesaj controversat și mă bucur să atrag atenția publicului larg cu un astfel de mesaj, și nu cu o piesă care e exclusiv pe divertisment. Mă bucur că nu e doar divertisment și atât această piesă”, a afirmat artista.

Despre criticile primite după lansarea acestei piese, Erika Isac a spus că ar veni din frustrări ale celor care nu înțeleg mesajul:

„Mi-am imaginat că vor fi reacțiile de toate tipurile. M-am așteptat și la hate. Nu e prima dată când sunt reacții negative din partea publicului.

De data asta se simte diferit, reacțiile negative nu m-au atins de nicio culoare, pentru că reacțiile pozitive au fost într-un număr mare. Reacțiile negative le-am primit doar ca pe o frustrare. O privesc mult mai detașat”.

„La 15 ani nu ești în stare să lupți cu nimic”

Erika Isac a povestit și momentul în care a participat la emisiunea X Factor, spunând că după ce a părăsit emisiunea a decis să se lase de muzică până la 18 ani, din cauza zecilor de mii de mesaje în care era jignită pentru că purta pantaloni scurți.

„Părinții mei îmi spuneau să ignor. Ce puteau face? Să se certe cu cei de la X Factor? Nu au ei nicio responsabilitate (...).

Oamenii erau convinși că mi-am început viața sexuală mult prea devreme, că cine știe ce fac eu pe la școală. E foarte greu să nu bagi în seamă opinia oamenilor din jurul tău”, a explicat artista.

Cum au fost scrise versurile melodiei „Macarena”

Artista a mai spus că versurile melodiei care s-a viralizat rapid au fost scrise încă din vara anului trecut.

„Este în mine partea asta activistă. Nu e prima piesă care include un mesaj social. Dar în momentul în care am scris piesa asta, eram la studio și nu aveam încredere încă în mine și am zis ce este așa ceva, nu vreau să mai aud de ea niciodată.

Câteva luni mai târziu dădeam play la piese și ascultam și am realizat ce înseamnă piesa asta și unul din motivele importante pentru care piesa asta e pe YouTube e managerul meu. Ceva din reacția lui mi-a dat un impuls foarte mare și el a venit fix ca o completare perfectă în momentul respectiv. Și am zis că vreau să fac piesa asta, să o lansez”, a declarat Erika Isac.

Ea susține că versurile sunt scrise pe baza experiențelor sale și ale femeilor din jurul său.

„Piesa asta e bazată și pe experiențele mele în mod evident și din păcate e bazată pe experiențele tuturor femeilor din jurul meu. Nu am trecut prin abuzuri teribil de grave, tip viol, dar sunt alte femei care au trecut și nu pot să rămân ignorantă.

Sunt o fire sensibilă, că asta înseamnă să fii puternic, și sunt foarte empatică și nu pot trece peste necazul altuia, pentru că sunt femeie, am o mamă, am o soră mai mică, deci sunt un fel de mamă și eu și am prietene. În afară de asta văd și știri la TV și am mai citit și istorie.

Este un cumul format din foarte multe povești trăite de mine sau de alți oameni din jurul meu”, conform artistei.



Erika Isac susține că siguranța femeilor este importantă, pentru că „trăim într-o lume a bărbaților”.

„Am încercat să expun în versuri realitatea abuzurilor și realitatea victimelor și mi-am dorit să se facă auzit un astfel de mesaj. Este foarte importantă siguranța femeilor, este importantă siguranța tuturor, dar mai ales a femeilor, pentru că trăim într-o lume a bărbaților”, a declarat ea.

Erika Isac: „Eu mereu am ceva de spus”

Tânăra subliniază faptul că versurile melodiei nu vorbesc doar despre abuz, ci și despre dublul standard prezent în societatea românească.

„Piesa asta zice mai mult decât doar despre abuz, vorbește și despre dublu standard și despre cum ar trebui să fie femeile ca să fie „femei adevărate”. M-am confruntat de-a lungul timpului cu dublul standard pentru că nu am fost genul de femeie foarte timidă.

Eu mereu am o părere, am ceva de spus. Cei din jurul meu mă descriu ca fiind impulsivă, poate acidă și cu păreri (...). Mie nu mi se pare că femeia trebuie să fie într-un anumit fel ca să fie femeie adevărată. Atâta timp cât nu faci celor din jurul tău ești o femeie sau un bărbat adevărat”, susține Erika.

Cât despre succesul melodiei, ea spune că nu și-a dorit niciodată să devină „hit, să fie virală”, ci „mi se părea că e nevoie de genul ăsta de piesă pe piață și simțeam că o pot face, pentru că o simt”.

Ideea videoclipului controversat

Ideea videoclipului „Macarena”, care a născut la rândul lui diverse reacții, artista a spus că nu a avut o contribuție prea mare și că ea a cerut doar să „fie la fel de șoant ca piesa”.

„Eu aveam niște idei pentru clip, dar nu mi se păreau suficient de bune. Le-am spus regizorilor că au mână liberă, dar vreau să fie scandalos. Și când zic asta oamenii pot înțelege altceva, dar voiam ca videoul să fie la fel de șocant ca piesa. Nu se scot piese cu mesaj social în fiecare zi. Clipul, cu cele trei părți, este gândit de regizori. Clipul nu este gândit 100% de mine”, a explicat tânăra.



„Piesa are același impact și fără videoclip. Clipul a fost ca un bonus, a fost micunealta secretă ajutătoare”, a adăugat ea.

Erika Isac a spus că cei care o critică pentru că folosește un limbaj licențios ar fi bine să nu fi „ascultat niciodată BUG Mafia, Paraziții, Specii” și alți artiști care adoptă, la rândul lor, același limbaj.

Cine e Mirel din Târgu Măgurele?

Întrebată cum l-ar descrie pe Mirel din Târgu Măgurele, Erika Isac spune că este vorba despre acea persoană care are o opinie despre orice.

„Mirel din Târgu Măgurele are păreri despre orice, când a venit COVID era medic, când sunt alegerile e politician, când scoate Erika Isac piesa „Macarena” este expert în misoginism și misandrism. Are o opinie despre orice. Nu e suficient de documentat încât să aibă o opinie. Păreri multe și degeaba. Sunt convinsă că majoritatea dintre ei (Mirel din Târgu Măgurele) nu și-ar putea susține argumentul dacă am fi față în față. Poate nu au suficient de mult curaj să își exprime opinia față în față cu interlocutorul”, a răspuns tânăra.

„Am subestimat foarte mult publicul. Eu credeam că scot piesa pentru tineri, adolescenți”

Erika Isac s-a declarat surprinsă de faptul că mesajul melodiei a ajuns la un public mult mai matur față de cum se aștepta ea.

„Am subestimat foarte mult publicul. Eu credeam că scot piesă pentru tineri, adolescenți, poate copii, Gen Z. Dar, ce să vezi, am avut cel puțin jumătate din reacții din partea oamenilor de 30-40-50-60 de ani, inclusiv 70 de ani. A fost șocant să văd că oamenii din alte generații au primit atât de bine mesajul. Am subestimat foarte mult, nu credeam că voi putea fi percepută frumos”, a explicat ea.

Artista subliniază că vrea să influențeze oamenii spre a ști „ceea ce sunt, să știe femeile că sunt mai mult decât timide, tăcute și sensibile”.

„Macarena și clipul ăsta nu au fost o schemă de marketing”

Erika Isac spune că melodia nu a fost parte dintr-o strategie de marketing mai mare.

„Când încerci să simulezi o imagine nu poate să aibă efectul pe care l-a avut Macarena. Lucrurile mari vin suflet, dintr-un spațiu real. Așa merge energia cel mai mult în lumea asta. Macarena și clipul ăsta nu au fost o schemă de marketing.

Nu am scos Macarena ca să fie hit, pentru că nu mă așteptam să o primească oamenii atât de bine. Am subestimat publicul drastic. A fost o surpriză și pentru mine.

La cinci ore de la lansare era deja pe 30 și ceva în Trending, iar în următoarea zi era pe locul 2 și la câteva ore a intrat pe 1 și de atunci, de cinci, șase zile stă acolo. Nu mă așteptam de nicio culoare.

Erika Isac nu este un personaj creat. Eu sunt super reală în tot ce fac. Nu e o strategie din asta de marketing”, a declarat artista.

Când va lansa Erika Isac următoarea melodie

Următoarea melodie pe care tânăra o va lansa, pe 8 martie, se numește „Femei în Parlament” sau „Parlament”, a explicat ea.

„Este stil rap. Continuă mesajul pe care îl am în versurile melodiei Macarena. Este scrisă deja, dinainte să lansez Macarena”, a mai dezvăluit Erika Isac.

Cântăreața a stârnit o furtună pe rețelele de socializare odată cu lansarea piesei cu versuri licențioase „Macarena”, o adaptare a hitului care a făcut furori în anii '90.

Erika, în vârstă de 23 de ani, a lansat o melodie-manifest în care folosește un limbaj explicit pentru a vorbi despre stereotipurile legate de femeie din societatea românească, cât și despre violența la care sunt supuse.

„Dacă nu erau bărbații, cine vă proteja?/ Să ne protejeze de cine? Exact, în p***a mea”.

