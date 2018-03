​Faze tari: Nu e nici o facatura, Trump pluteste-n bautura; Austriecii au acum dreptul sa-i arate degetul mijlociu vicecancelarului tarii; Momentul in care o pasare ibis isi face aparitia intr-un studio de televiziune din SUA

Asta da idee interesanta! Un cuplu de inventatori extrem de creativi au lansat recent cele mai interesante cuburi de gheata pentru bauturi. Ben Polkinghorne si Scott Kelly au vrut sa ii dea o lectie presedintelui american pentru ca a sfidat Acordul de mediu de la Paris si intentioneaza sa incalce normele de poluare, fapt ce va duce inevitabil la fenomenul de incalzire globala. "I-am bagat capul presedintelui in pahar pentru a raci bautura in timp ce planeta sufera de pe urma incalzirii globale", au declarat cei doi inventatori intr-un comunicat, potrivit Click. O instanta din Viena a decis, joi, ca austriecii au dreptul sa faca un cunoscut gest obscen, prin intinderea degetului mijlociu, si sa foloseasca expresii injurioase la adresa vicecancelarului Austriei, daca aceste decizii sunt argumentate, relateaza site-ul televiziunii France24. Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO), a acuzat gruparea de extrema stanga Linkswende de calomnie, dupa publicarea unui videoclip, inainte de alegerile de anul trecut, in care mai multe persoane isi justifica decizia de a spune "Fuck Strache" si de a arata degetul mijlociu, scrie Mediafax. Politicianul a pierdut procesul in prima instanta, in decembrie 2017, iar recursul de la Inalta Curte din Viena a fost respins joi, anunta descopera.ro. O frumoasa pasare ibis a reusit sa-i eclipseze pe prezentatorii emisiunii matinale de la un post TV din San Diego, California. Pasarea , pe numele ei Sophie, n-a mai avut rabdare pana la rubrica din emisiune, unde urma sa fie personajul principal. Iar prezentatoarea a remarcat, incantata, ca a primit un masaj capilar neasteptat, in direct. Sophie, este una dintre pasarile-ambasador ale gradinii zoologice din oras. Culoarea rosu aprins este data de mancarea pe care o consuma, de exemplu: creveti si alte crustacee, care le pigmenteaza penele, noteaza Stirile ProTv. Nu are toate tiglele pe casa! Akmal, de 14 ani, din Gowa, Indonezia, i-a socat pe toti vecinii dupa ce le-a aratat ca de doi ani incoace face oua. A facut pana acum 20 de oua in doi ani si ultimele doua le-a ouat la spital, in prezenta doctorilor. Specialistii au explicat ca baiatul a gasit o metoda prin care le inghite si apoi le scoate pe... partea cealalta. Culmea, cand i-au facut radiografie in zona abdominala, doctorii au observat ca... mai pregatea un ou. Akmal isi risca viata ori de cate ori indeasa pe gat ouale, pentru ca poate muri sufocat. Adolescentul a sustinut sus si tare ca "el produce ouale" insa... nimeni nu l-a crezut, arata Click Cercetatorii din cadrul CIC nanoGUNE, Spania, au dezvoltat o metasuprafata hiperbolica in care lumina se propaga intr-o forma complet noua. Reusita stiintifica ii ajuta pe specialisti sa controleze si sa monitorizeze mult mai precis lumina. Undele optice ce se propaga dintr-o sursa au in general o forma convexa, circulara. ''Precum undele de pe suprafata apei care apar atunci cand arunci o piatra,'' a declarat Peinin Li din cadrul nanoGUNE si principalul autor al studiului. Principalul motiv pentru propagarea circulara este reprezentat de faptul ca mediul prin care calatoreste lumina este in mod normal omogen si izotropic, noteaza Phys, citat de site-ul descopera.ro.