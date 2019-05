Faze tari: Femeia care și-a cumpărat un teren de baschet în timp ce dormea; Au pozat goale în spatele trofeului

Kelly Snipes, o femeie de 37 de ani și mama a trei copii din localitatea britanică Basildon, a cumpărat un teren de baschet și sute de kilograme de dulciuri, în valoare de 3.400 de euro, în timp ce dormea.„Am cumpărat de pe internet un teren de baschet, iar când a apărut a doua zi la ușă, am refuzat livrarea. Nu trebuie să introduc detaliile cardului, pentru că sunt toate salvate pe telefon, așa că pot face cumpărături cu un click”, a explicat ea, conform stirileprotv.ro Oferta inedită este făcută de o companie de asigurări din Marea Britanie care a lansat o poliță de asigurare "pentru spoilere". Astfel, fanii "Game of Thrones" care află din surse exterioare detalii despre episoadele pe care nu le-au văzut vor primi o despăgubire de 100 de lire sterline (115 euro). Pentru a intra în posesia banilor oferiți de compania de asigurări, solicitanții trebuie să explice într-o sută de cuvinte cum au aflat detaliile din episod. De asemenea, ei trebuie să ofere dovezi în acest sens, scrie libertatea.ro Sportivele au decis să facă din acest succes ceva de care să vorbească toată lumea. Așa că s-au pozat, dezbrăcate, în spatele trofeului. A ieșit o poză originală, care a făcut înconjurul lumii. Mai mult, două jucătoare, Joanna Wolosz și Marta Bechis, au făcut chiar pasul următor, pozând singure cu trofeul pe post de haină, conform click.ro Tânărul a decis să îi spună adevăratului proprietar despre pașaport pentru că a făcut între timp vârsta legală pentru a cumpăra băutură alcoolică sau pentru a intra în anumite localuri și nu mai are nevoie de el. Adolescentul l-a contactat pe Instagram, iar reacția adevăratului posesor a fost amuzantă: „Am râs isteric când am realizat că vorbește serios. M-am gândit...ce tip! Mi s-a părut amuzant pentru că e ceva ce aș face și eu, scrie ladbible.com . Un fost atlet danez, care s-a reorientat spre o carieră politică, a apelat la o metodă inedită de a ajunge în atenția alegătorilor săi. Și-a lansat campania pe o platformă online cu filme pentru adulți. Joachim Olsen nu a avut nicio problemă în a recunoaște ce a făcut, după ce gestul său a stârnit numeroase controverse. „Da, eu apar pe acel site. Sper doar că gestul meu v-a amuzat. Chiar și acolo trebuie să fie loc și pentru mesaje politice importante”, a scris Joachim Olsen, pe Facebook, potrivit stirileprotv.ro