Un supermarket german invită la speed-dating la shopping, unul din puţinele locuri unde se poate socializa în pandemie

Doua prostituate, in parc, pe o banca: - Draga, cum faci tu ca ai bani si te imbraci asa frumos? - Draga, eu vin in parc si intru in vorba cu pensionari care nu mai pot decat sa mangaie si sa pupe si plec acasa cu bani. Pe criza asta si 50 lei sunt buni. Tu de ce nu faci asa? - Bravo, sa stii ca e o idee buna....