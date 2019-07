Băsescu: Cioloș lucrează pe mandat dat de Macron. Nu are dreptul să gândească

"Mă enervează ce a făcut Macron, iar el, noi îl vedem pe Cioloș ca exponent, e un executant al mandatelor date de Macron. Realitatea este că, spre deosebitede ultimele 3 cicluri electorale la nivel european, azi PPE plus socialiștii nu mai au majoritate, deci nu mai pot trece prin votul Parlamentului o comisie. Și atunci trebuie să iei un al treilea, acestea era Partidul lui Macron, această mișcare pentru Europa, reînnoirea Europei. Nu o să reînnoiască Macron pentru ca nu este în stare să o reînnoiască Franța. Reformele acute de care are nevoie Franța nu a reușit la el acasă și vine prin Cioloș să reformeze UE. Sper să nu fie reformată după viziunea lui", a declarat Traian Băsescu la România TV, potrivit Mediafax.Fostul președinte, actual europarlamentar, Băsescu spune că numirile de la nivelul UE nu au nicio legătură cu unitatea despre care vorbeau liderii europeni la Sibiu.Despre Cioloș, Băsescu completează: "Nu credeți ca are dreptul să și gândeacsa când îl are șef pe Macron. Cioloș lucrează pe mandat dat de Macron. Cioloș este executant de mandat".Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost ales liderul nou-înființatului grup ”Înnoim Europa” din Parlamentul European. Din grup fac parte ALDE, mişcarea „En marche” şi Alianţa USR-PLUS.