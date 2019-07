Polițistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei: Era un caz deosebit. Mulți zic că am grăbit-o

„Timul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde, cam atât ține să luăm contact cu apelantul. (...) Avem un timp limitat, cu această presiune a timpului și răspundem acelor cu care suntem în contact și de a prelua celălalt apeland. pentru că nu cunoaștem ce urgență are acela”, a explicat modul de lucru Viorel Florescu, agentul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei, la Antena3.

Acesta a mai precizat că anterior discuției cu Alexandra a avut două apeluri în același.

„Apelul cu Alexandra a fost la 11.05, de la STS către mine, dispecer poliție. (...) (Cei de la STS, n.r.) În stenogramă m-am uitat, au discutat destul de mult cu Alexandra. Ce vorbeam cu Alexandra, spunea în cască că a fost răpită și violată. Eu am întrebat... Eu am zis: Aoleu, dați-mi mai repede. (celor de la STS, n.r.). Apoi am discutat eu cu ea, am întrebat din nou dacă știe unde se află, ce s-a întâmplat. E în stenogramă”, a mai spus Florescu.

Florescu mai subliniază că nu a ignorat cazul minorei.

„Era un caz deosebit, așa l-am perceput. Din plânsul și suspinele ei nu era ceva în genul: Hai, las-o, că nu e adevărat. Nu, era ceva foarte serios. (...) Am mai discutat puțin cu Alexandra, după care mi-au apărut apeluri. (...) Mulți zic că am grăbit-o. Faptul că trebuie să iau și alt apel, și singur preiau apelurile, nu e nimeni lângă mine ca să preia și eu să stau liniștit cu fata asta”, mai explică polițistul.

Polițistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut o atitudine refractară față de situația prezentată de fată și nu a dat dovadă de implicare pentru a obține mai multe date privind locul în care este sechestrată, arată raportul MAI, potrivit unor surse.

În același raport se mai arată că polițistul nici nu s-a implicat și nu i-a pus Alexandrei mai multe întrebări pentru a fi identificat mai ușor locul în care aceasta este sechestrată.

Totodată, MAI a sesizat parchetul, în urma verificărilor Corpului de Control în cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul în care polițistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situația prezentată de fată.

5 ofițeri și 3 agenți vor fi cercetați prealabil pentru intervenție.