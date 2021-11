Gabriela Firea, atac la Nicuşor Dan: A avut un guvern prietenos, a avut luni în care a primit şi 400 de milioane de lei. În acest caz, cum să nu-ţi plăteşti facturile datorate?

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea l-a atacat vineri seară, la Antena 3, pe actualul edil, Nicuşor Dan, pe care îl acuză că este responsabil pentru faptul că Primăria nu a achitat facturile către Elcen, deşi "a avut un guvern prietenos" care a alocat Primăriei sume mari de bani, potrivit News.





Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, a afirmat că în cadrul unei "discuţii informale la Guvern" s-a vorbit despre faptul că Primăria Capitalei are "şapte luni de neplată" către Elcen, companie despre care a spus că "intră în incapacitate de plată" din cauza faptului că Primăria Bucureşti nu plăteşte datoria.

Ea l-a atacat dur pe Nicuşor Dan pe tema încălzirii în sistem centralizat din Capitală.

"Astăzi, cei 21 de consilieri generali ai PSD au oprit dorinţa domnului Nicuşor Dan de a creşte facturile la agentul termic cu 70%, dumnealui a venit în Consiliul General cu un proiect care, dacă era aprobat cu privire la preţul gigacaloriei, facturile creşteau cu 70%, urmând ca ulterior domnia sa prin promisiune să obţină sau nu de la Guvern anumite sume de bani care nu ştiu în baza căror legi poate să le solicite, câtă vreme primeşte acea cotă lunară care e mult mai mare decât cea pe care o primeam eu când eram primar general. Dacă în ceea ce mă priveşte am avut luni în care am primit doar 180 de milioane de lei, 200 de milioane, 220, 230, dumnealui a avut luni de zile, pentru că a avut un guvern prietenos - guvernul coaliţiei de dreapta, un an de zile - a avut luni în care a primit şi 400 de milioane de lei. În acest caz, cum să nu-ţi plăteşti facturile datorate? Cum de a acumulat şapte luni datorii către Elcen?", a afirmat Gabriela Firea, vineri seară, la Antena 3.

Ea a menţionat că este "datoria Primăriei Capitalei să găsească soluţiile juridice şi financiare pentru a subvenţiona agentul termic".

"Aşa cum atât eu, cât şi toţi foştii primari am găsit soluţiile şi financiare şi juridice pentru a plăti această subvenţie de peste 60% din agentul termic, nu înţeleg de ce noul primar dă vina permanent pe foştii primari, pe Guvern, pe Consiliul General, pe Termoenergetica. Atunci dumnealui e sau nu e primar general? Primarul găseşte soluţii”, a susţinut fostul edil al municipiului Bucureşti.

Ea a mai susţinut că prin neplata facturilor către Elcen Primăria "blochează un circuit financiar al statului şi blochează alte instituţii ale statului".

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat, vineri, în şedinţa CGMB, că propune ca, începând de la 1 decembrie, preţul pe care bucureştenii să îl plătească pentru gigacalorie să fie 280 de lei. PNL şi PMP au fost de acord cu această propunere, potrivit edilului, însă USR şi PSD nu sunt de acord. ”Până la o nouă hotărâre de Consiliu General, care să stabilească tarifele pentru populaţie, bucureştenii vor plăti cât plătesc din 2011, adică 164 de lei pe gigacalorie”, a afirmat el, adăugând că speră că Guvernul va veni la rândul lui cu un sprijin în privinţa subvenţiei.

Ministrul de Finanţe Adrian Câciu a precizat că trebuie să existe o discuţie foarte serioasă cu primarul general Nicuşor Dan despre sumele care vor fi alocate către PMB pentru subvenţia la căldură. El a adăugat că Primăria Capitalei are bani, iar un primar gospodar putea muta aceste fonduri în acest scop. „Eu aş vrea ca săptămâna viitoare, poate pe 10 decembrie sau de pe 10 decembrie încolo să închidem această situaţie”, a mai spus ministrul.