RADIO - TV Sâmbătă, 19 Februarie 2022, 09:57

Daniela Mihai • HotNews.ro

Pilotul de raliu Alexandru Filip spune că nu cunoaște pe nimeni care a fost sancționat pentru agresiune la volan. ”Mi-am întrebat și prietenii, nici ei nu știu”, a explicat pilotul într-un interviu la Radio România Actualități.

Alexandru Filip Foto: Hotnews

E importantă ora la care pleci de acasă

”Traficul este făcut de noi, șoferii. Nu vin extratereștrii și fac un haos pe șosele, ci noi, cel care îl construim. Totul pornește de la noi. Este foarte importantă ora la care pleci de acasă și foarte puțin importantă ora la care ajungi. Nu e nevoie să stai de fiecare dată cu presiunea cronometrului, ca în competițiile sportive, când marele nostru adversar este cronometrul.

Chiar dacă am vrea să mergem mai tare și ne băgăm în față, ne urcăm pe trotuar, șicanăm o coloană, mergem pe linia de tramvai ori intrăm printr-o benzinărie ca să mergem mai repede, la un moment dat tot ajungem la un semafor. Cel care respectă regulile și merge în coloană regulamentar, pur și simplu va fi în același punct cu noi, cei care am riscat și ne-am pus în pericol integritatea noastră și a celor din jurul nostru, nu mai vorbesc de portofel și de obraz, până la urmă.

Trebuie să conștientizăm că în oraș nu ai cum să te grăbești. Este imposibil, s-au făcut nenumărate studii în privința asta. De exemplu, dacă eu plec din centru și mă îndrept spre marginea orașului și altcineva pleacă cu 5 minute mai târziu, orice ar face, nu ar ajunge înaintea mea. Poate să facă toate exibițiile posibile.

De aceea, vedem în trafic foarte mulți șoferi care se țin după ambulanțe pentru că ei consideră că acesta este voucherul lor de a ajunge mai repede la destinație. La un moment dat, ambulanța trece pe culoarea roșie a semaforului, se duce cu pacientul la spital iar cel din spate rămâne la semafor. Eu, care merg regulamentar, ajung la același semafor și ne întâlnim, eventual ne facem cu mâna.

De ce să fie condusul ceva enervant? Dacă am plecat de la punctul meu de pornire cu gândul că este posibil să fac până la destinație 25 sau 30 de minute, atunci cu siguranță nu mă voi enerva. Dar dacă văd pe waze că fac 20 de minute și încerc din răsputeri să fac 12 minute (cunosc cazuri de șoferi care se iau la întrecere cu waze-ul ), atunci că orice fel de 2-3 secunde contează, ticăie.

Dar sunt niște amărâte de secunde pe care le pierde când trebuie să parcheze, de exemplu sau trebuie să se oprească la trecerea pentru pietoni (dacă oprește, pentru că iarăși se pierde niște timp). Toate lucrurile acestea ar fi atât de simplu și de ordonat de făcut dacă ar exista autorități care să își facă treaba” - spune Alex Filip.

Nu cunosc pe nimeni care a fost sancționat pentru agresiune la volan

”Agresiunea la volan este din ce în ce mai frecventă în orașele aglomerate din România. Se întâmplă asta pentru că, deși avem o nouă lege a agresivității, care ar trebui să sancționeze acest tip de manifestări, nu știu pe nimeni care a fost amendat pentru acest lucru. Am întrebat și prietenii mei și încă mai întreb, nu mi-a spus nimeni: ”da, cunosc pe cineva care a fost sanctionat pentru că a șicanat sau a croșetat în trafic”.

Agresivitatea vine din primul rând că autoritatea nu există pe șosele, poliția nu e la datorie. Și as vrea să vă spun un citat de-a lui Titi Aur, care este mentorul defensive driving-ului din România și de la care am învățat foarte multe: să ne imaginăm o grupă de copii de la grădiniță, care primesc la un moment dat arme, așa cum șoferii primesc mașini, care mai de care pe pile, mai cu o școală făcută pe repede înainte.

Cât timp educatoarea este cu copiii în sala de grădiniță, aceștia nu vor trage cu pistoalele, mitralierele și nici nu vor trage acul de la grenadă. Când doamna educatoare merge la baie sau stă cu ochii în telefon - așa cum se întâmplă cu foarte multe echipaje de poliție rutieră care stau cu ochii în telefon în autospecialele lor în loc să studieze ce se întâmplă în trafic, copiii ce fac?

Trag cu armele și ne putem imagina ce se poate întâmpla între acei copii. Când apare doamna educatoare, iarăși este liniște...”, explică pilotul.

În lockdown, uniformele erau pe stradă. Dacă și-ar face datoria, acum nu ar fi 5 morți pe zi

”Acum doi ani, când am avut acea ordonanță de a sta în casă, am avut toate uniformele posibile pe stradă, am avut toți epoleții, de la pompieri, la jandarmerie, poliție rutieră, poliție militară, SRI, absolut toate uniformele erau pe stradă, să ne împiedice să ieșim din case, ca să ne luptăm cu un virus.

Așa am putea să ne luptăm acum să nu mai avem 5 morți pe zi, pe șosele dacă aceste uniforme ar ieși pe stradă și ar face lucrurile așa cum ar trebui să fie făcute, adică să fie aplicată legea. Vorbim și despre infrastructură dar părerea generală e că ar trebui să se lărgească bulevardele. Ei, bine, nu ! Ar trebui ca străzile să nu fie atât de strangulate de mașini parcate sau de mașini oprite aiurea.

Când ai colesterolul mare, venele se îngroașă. La fel se întâmplă și în trafic, cu cât sunt mașini parcate sau sunt oprite pe avarii în fața unei farmacii sau a unei bănci, traficul suferă. Dar totul e făcut de noi, șoferii” - mai spune Alexandru Filip.

Cum aplanezi un conflict în trafic? Dacă vine unul spre tine, fă-i loc și lasă-l să se ducă

”Ca să stingi focul, trebuie să nu pui gaz pe el. De cele mai multe ori, să-ți ceri scuze face mai mult decât o ripostă. Și eu am trăit câteva situații de genul ăsta. Acum două zile, la Arcul de Triumf, un șofer mi-a spus: ”băi, moșule, tu nici nu știi să conduci, ce naiba mergi așa de încet?” Dar un conflict poate fi aplanat cu vorba bună.

I-am spus că prefer să merg cu viteza legală și, dacă tot m-am oprit la semafor, nu văd de ce aș fi accelerat. Într-adevăr, într-o mașină modernă viteza de 60km/h ti se poate părea foarte mică. Cel mai la îndemână este să nu amplificăm acest conflict (e deja celebrul conflictul de pe Valea Prahovei, când au coborât din mașini șoferii, doamnele care îi însoțeau, chiar și copiii). Ce ar trebui să faci? În primul rând este să apelezi la procentul de civilizație pe care îl ai.

Dacă ești un om civilizat, nu o să te dai jos din mașină cu bâta ca să reacționezi și atunci orice conflict de tipul ăsta se aplanează în momentul în care cedezi. Nu-ți fură nimeni averea sau soția, pur și simplu nu dai curs unei șicanări. Dacă vine unul spre tine, fă-i loc și lasă-l să se ducă, tu nu ai pierdut nimic. Din contră, ai câștigat, sunt multe alte lucruri importante în viață pentru care să ne luptăm, nu pentru a ne duela pe șosele. Până la urmă, nici nu avem un arbitru care să declare un câștigător.

Este doar în mintea noastră că am câștigat un duel pe șosea. Sunt abonat la tot felul de grupuri pe facebook pentru că vreau să știu cum gândesc și alți oameni decât cei din bula mea. Acolo, sunt niște păreri care te-ar face să lași mașina acasă din ce în ce mai des...”, a adăugat pilotul.

Dacă eu vreau să merg pe o stradă cu 100 km/h, nu ar fi nicio problemă

”În anii 95 (pe atunci, eram copil) și a venit cineva și mi-a spus că gradul de civilizație al unei țări îl poți vedea și în parcarea de la supermarket. Primul lucru la care trebuie să te uiți este să vezi dacă mașinile sunt parcate între linii. Când călătoresc și mă dau jos din avion, mă uit câte mașini sunt parcate pe locurile cu dizabilități.

Eu nu cred dacă suntem mai rău sau mai buni, pur și simplu suntem necontrolați. Dacă eu vreau să merg pe o stradă cu 100 km/h, nu ar fi nicio problemă să fac asta și nu aș fi sancționat, probabil, decât în a 200-a oară. Într-o țară civilizată, unde ne place să ne petrecem vacanțele, la prima trecere aș fi sancționat, nu la a doua, sau la o a suta încercare. Și dacă am un salariu de 2000 de franci, primesc o amendă proporțională cu salariul pe care îl am.

Dacă sunt Ion Țiriac și iau o amendă de 200 de lei, fără discuție că n-ar însemna acest lucru, cu toate că domnul Țiriac circulă regulamentar. Sancțiunile aduse de noua lege nu sunt suficient de drastice. Dar și așa, astea care sunt, ar trebui să fie aplicate.

Îmi pare rău că a fost respinsă legea în care imaginile on board ale diferiților șoferi ar fi fost luate în considerație, până nu vom avea camere de supraveghere pe șosele, e greu să amendezi. Fizica e aceeași ca acum 500 de ani sau ca acum 5 zile. Mașinile sunt diferite de cele acum 20 de ani sau 50 de ani, cele de azi sunt diferite și de masinile de acum 2 ani, de exemplu.

Inginerii de confort ai constructorilor auto au făcut o treabă senzațională. Într-o mașină modernă, la 100km/h ai impresia că stai pe loc. Dacă te urci într-o mașină din anii '80 sau '90 și mergi cu 100km/h simți viteza, iar instinctul de conservare îți spune că ar trebui să mergi mai încet.