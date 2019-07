Business report: Cele mai ieftine locuinţe scoase la vânzare în România; Banii europeni atrași de Cluj-Napoca, 630 de milioane de lei, folosiți pentru infrastructura orașului

5.139,5 lei (1.100 de euro) costă cea mai ieftină casă scoasă la vânzare în România. Aceasta se află în Vaslui, și chiar dacă nu prea poate fi utilizată, are 8.000 mp de teren și 1.500 mp de viță de vie. De altfel, toate cele mai ieftine cinci case de pe piață sunt în zone destul de greu accesibile, majoritatea au nevoie de investiții masive pentru a putea fi locuite, dar reprezintă o oportunitate pentru cei care vor să scape de tumultul și aglomerația orașelor, scrie Economica În perioada 2007-2013, municipiul Cluj-Napoca a atras fonduri europene în valoare de 437,8 milioane de lei, cu care a finalizat 27 de proiecte. În perioada actuala, 2014-2020, s-au depus cereri de finanțare pentru 43 de proiecte, valoarea contractelor de finanțare semnate ridicandu-se la 627,3 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Primăria Cluj-Napoca la solicitarea wall-street.ro Fabrica Volkswagen - Skoda din estul Europei va fi construită în Turcia, în urma deciziei luate de Consiliul de Supervizori. Informația nu a fost încă transmisă oficial, dar a fost publicată de site-ul german Automobilwoche. Până acum mai multe țări din estul continentului fuseseră vehiculate ca fiind pe lista scurtă a VW, printre care, pentru scurt timp, se aflase și România. De asemenea, Serbia și Bulgaria au fost menționate în diverse publicații de-a lungul ultimului an, potrivit Profit Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în mai la 14,9% din totalul consumului cu 0,3 p.p. mai puţin faţă de martie şi cu 2,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2019. Un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai înregistrat de trei ani. În schimb, cheap-whites, țigaretele no-name, produse legal sau ilegal și vândute ilegal în România) au crescut puternic ca pondere până la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier, notează Economica Faptul că BASF, cel mai mare concern chimic al lumii, își reduce drastic așteptările de profit este un semnal de alarmă pentru întreaga economie germană, crede Henrik Böhme. Avertismentul privind profitul este una din noțiunile cele mai derutante folosite în economia germană. Un astfel de avertisment a venit recent de la concernul chimic german BASF. Nu este vorba aici de un concern oarecare, ci de cel mai mare de acest tip din lume. Are 122.000 de angajați în toată lumea. Când un astfel de grup își reduce atât de drastic așteptările de profit pentru anul în curs, prognoza fiind de o reducere cu 30% a câștigurilor, atunci ar trebui să se aprindă toate becurile roșii, scrie Deutsche Welle Potrivit articolului 48 al Legii nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, „vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5”. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, iar stagiul complet de cotizare, care cuprinde şi perioadele asimilate, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, ilustrează Adevarul Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă pe perioada vacanţei. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor, potrivit InCont