Business report: Câţi bani îţi trebuie ca s-o iei de la capăt în altă ţară; Cum stăm faţă de Zona Euro. Diferenţele dintre indicatorii economici

Adoptarea monedei unice europene din 2024 nu este opţională ci inclusă în tratatul de aderare la Uniune, noi fiind acum într-o perioadă de derogare până când vom îndeplini condiţiile necesare pentru a trece de la leu la euro de o manieră sustenabilă, care să nu perturbe economia. Pe acest drum către Zona Euro, România reuşise în urmă cu patru ani să îndeplinească toate cele cinci criterii nominale cerute prin Tratatul de la Maastricht, scrie Curs de Guvernare Mult așteptatul program guvernamental prin care românii își pot monta acasă panouri fotovoltaice cu 20.000 de lei subvenție de la stat a fost ciuntit, pentru ca Guvernul să nu poată fi acuzat că oferă ajutoare de stat. Categorii importante din populația activă a țării nu pot accesa acest program: antreprenorii care au sediul firmei acasă și cei care au ipotecă pe locuință, notează Economica Numerarul și conturile curente cresc puternic, depozitele la termen, în declin. Depozitele pe termene de până în doi ani au scăzut, în iunie, cu 3% față de mai, iar creșterea față de aceeași luni a anului anterior nu mai este decât de 0,3%. Românii aveau depozitate la termen în bănci, la jumătatea anului, 145,4 miliarde de lei, sumă mai mică cu peste aproape 30 miliarde de lei decât totalul depozitelor “la vedere” (overnight), care au avansat cu 2,7% față de luna anterioară și cu aproape 14% față de iunie 2018, conform Profit.ro Diaspora românească este a cincea cea mai mare din lume, iar un sfert din românii rămaşi în ţară spun că vor să emigreze, la rândul lor. Cele mai scumpe oraş din lume din punct de vedere al relocării sunt San Francisco şi New York, din Statele Unite ale Americii. O persoană care vrea să se mute în San Francisco trebuie să economisească în total peste 12.000 de euro, pentru a supravieţui financiar în primele trei luni, în timp ce o familie trebuie să aibă „la saltea” circa 21.300 de euro, relatează Adevărul Un român poate cumpără cu salariul mediu pe economie 559 de litri de benzină, fiind pe locul 31 într-un clasament al puterii de cumpărare și al prețurilor la benzină.Statistic un român se află în clasificarea generală cu mult peste un moldovean (locul 40 și 295 litri) și puțin peste un bulgar (locul 34 și 454 litri), dar mai jos de un ungur (locul 29 și 618 litri), reiese dintr-un studiu, conform Wall-street Anul trecut, românii au comandat online mâncare şi băutură în valoare de aproximativ 263 de milioane de lei, cu 21% mai mult decât un an în urmă. Ne ajută viteza bună a internetului, dar şi gradul mare de penetrare a dispozitivelor mobile. Primul lanţ de hypermarketuri din România care şi-a deschis porţile şi online pentru consumatorii din Bucureşti şi zonele limitrofe a fost, în primăvara lui 2013, retailerul francez Carrefour, potrivit Economica Ghosn le cere constructorilor auto daune de 15 milioane de Euro. Carlos Ghosn a acționat în instanță cele două companii japoneze la un tribunal din Amsterdam, informează Reuters. Nissan și Mitsubishi l-au demis din funcțiile de conducere în urma unor acuzații de deturnare de fonduri, caz în care antreprenorul își susține vehement nevinovăția. În plus, acesta consideră că a fost înlăturat în mod abuziv din fruntea producătorilor auto, conform Auto-bild.ro