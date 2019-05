Subiectele zilei:Fugarii României: VIP-uri condamnate pentru corupție pe care autoritățiile nu se grăbesc să le aducă acasă; Referendumul în Fierbinți: "Știu despre ce e vorba, dar nu știu cum să-i zic"; Cele 7 mize ale votului de duminică

Milionarul Dragoș Săvulescu, fostul deputat PSD Cristian Rizea, Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte al Republicii Moldova, sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely sunt o parte din VIP-urile condamnate definitiv, în ultimul an, pentru fapte de corupție și care au reușit să fenteze pușcăria. Lista fugarilor s-a micșorat în acest an, după ce CCR a dat decizia prin care a declarat nelegale completurile de 5 judecători de la Înalta Curte. Cele mai cunoscute cazuri sunt ale Elenei Udrea și fostei șefe DIICOT, Alina Bica, aflate în Costă Rică, scrie Ziare.com. Este pentru a doua oară în mai puțin de un an când românii sunt chemați să voteze la un referendum, dar lipsa unei campanii mai ample în țară pentru promovarea scrutinului de duminică se vede, astfel că unii fierbințeni știu vag despre ce este vorba, în timp ce pentru alții întrebările sunt ,,prea grele". ,,N-am auzit pe la radio" sau "Nu merg la referendum, pentru că nu e corect", sunt unele dintre răspunsurile date de oameni. Un alt domn spune că știe despre ce este vorba, dar nu știe cum să-i zică, potrivit Euractiv. Scrutinul de duminică, deşi dedicat Europei, va influenţa decisiv jocul politic intern. PSD e în faţa primului test electoral, după ce a mărit pensii şi salarii, dar a atacat neîncetat statul de drept. Opoziţia speră să genereze o altă majoritate în Parlament, iar Klaus Iohannis şi-ar consolida candidatura la prezidenţiale în cazul unui succes al referendumului. Rezultatul scrutinului va oferi răspunsuri la câteve întrebări esenţiale. Marii învinşi din 2016, liberalii sunt principala ameninţare pentru PSD. Potrivit unui sondaj intern, o mobilizare de peste 40% la urne ar duce PNL pe primul loc la alegerile europarlamentare, scrie Adevarul. Programul Național de Dezvoltare Locală, inventat de Liviu Dragnea și finanțat cu 10 miliarde de euro din bugetul României se profilează a fi cel mai mare jaf din istoria recentă a României. În timpul care s-a scurs de atunci, am mers prin țară să cuprindem adevărata dimensiune a acestei afaceri. Jumătate din cele zece miliarde de euro s-au dus către asfaltări de drumuri comunale: 4.000 de obiective de investiții răspândite prin toată țara, dar concentrate cu precădere în jumătatea de sud a țării, acolo PSD are cei mai mulți primari și unde rețelele firmelor de partid funcționează ca unse, scrie Recorder. Dacă tot vorbeam despre tineri, ne-a atras atenţia o campanie făcută de o librărie. Răsplăteşte primul vot cu o reducere de 20% la cărţi. De ce primul vot? Pentru că se adresează doar celor cu vârste între 18 şi 20 de ani care sunt în faţa primului lor scurtin. Există o singură condiţie să vină cu dovada că au votat. La o carte ar merge şi o cafea. Se implică în demersul civic şi o cafenea din Bucureşti cu sloganul „Tu dai votul, noi dăm cafeaua". Şi nu e tot. Circulă pe reţelele de socializare o campanie a unei firme de medicamente. Mesajele sunt savuroase şi am ales şi noi câteva dintre ele. „Cârceii de la stat prea mult în picioare în pieţe trec cel mai bine cu mersul la vot" sau „Studiile arată că genunchii rămân flexibili către secţia de vot", scrie Digi24. Pe lângă o România pro și alta anti-europeană mai există și o alta: o Românie buimacă, lipsită de informații elementare despre țara și lumea în care trăim, este de părere jurnalistul Cristian Tudor Popescu. „Pe 26 mai vom măsura gradul de prostire a poporului român, nu de prostie, să fie foarte clar. Un om poate să nu fie prost și să fie prostit. De ce? Din neștiință, din nepăsare, din inconștiență, din lipsă de experiență, poate să fie prostit, fără să fie prost, și vom vedea în ce măsură a reușit actuala putere să îi prostească pe români”, a afirmat jurnalistul potrivit Republica. "Ce-ți lipsește cel mai mult?" a întrebat-o Dana Deac pe o fetiță din Sudiți, Ialomița. O alta, întrebată cum e Madridul față de Sudiți, a răspuns că e frumos, dar că ea se simte mai bine acasă. Școala din Sudiți a chemat eduVOTE în comunitate. În fiecare sat, în fiecare zonă, bate o inimă. O inimă a comunității, care încearcă să îi suplinească pe cei absenți. O inimă pe care copiii o simt mai bine decât adulții și poate de aceea în Sudiți le place mai mult decât la Madrid. Și, totuși, golul lăsat de părinții lor plecați este atât de mare. 50 din cei 200 de elevi sau preșcolari de la Școala din Sudiți cresc fără părinții lor. Oamenii mari au plecat să câștige mai bine afară și să poată să le trimită puilor cele necesare, "să nu le lipsească nimic". Dar lor le lipsește, totuși, ceva, scrie Euractiv.