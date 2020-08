Subiectele zilei: Fugari celebri din calea Justiţiei române care lipsesc de pe site-ul Interpol: Podiumul politicienilor analfabeți.

Este vorba de indivizi ca Zaher Iskandarani, Codruţ Marta, Marko Attila sau Ammar Nanna care, cel puţin teoretic, sunt daţi şi în urmărire internaţională conform unui mandat emis de o instanţă după ce ofiţerii specializaţi din Poliţia Română nu i-au găsit în România. Spunem teoretic pentru respectivele persoanje nu sunt trecute la rubrica „Most wanted” pe site-urile unor organizaţii internaţionale de cooperare a forţelor de poliţie ca Interpol sau Europol. Primul dintre ei este fratele lui Omar Hayssam şi a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani de închisoare după ce i-a înlesnit lui Omar Hayssam fuga din România, în anul 2006, potrivit Adevarul La fel ca în anii ’50, pleava societății a fost calificată pentru funcții politice la locul de muncă. Școala de politruci Ștefan Gheorghiu a fost înlocuită de multe dintre fabricile de diplome. La fel ca în anii ’50, indivizi reciclabili au contribuit la consolidarea puterii FSN și a liderului suprem Ion Iliescu. După ’89, o serie de strungari, tîmplari, mecanici, mineri, președinți de CAP-uri sau IAS-uri au ajuns, după scurte perioade de acomodare în funcții politice modeste, direct în Parlamentul României. De la strungar la senator s-a dovedit a fi doar o aruncătură de băț, iar de la mecanic la ministru așijderea. Impostura a fost folosită de puterea politică drept floare la butonieră pentru a-și asigura în felul acesta potențialul de cadre. Campion al celor spuse este PSD-ul de azi, dar și celelalte partide încurajează mercenariatul politic.Unul dintre cei mai agramați și corozivi politicieni din acualul Parlament este senatorul Șerban Nicolae. El e acela care, în urmă cu trei ani, într-o ședință a camerelor reunite ale Parlamentului, a jignit-o pe deputata USR Cosette Chichirău printr-un limbaj de mahala care nu poate fi reprodus. Prima dragoste, anume limbajul suburban, îl urmărește și acum pe ditamai senatorul. Un alt personaj care a plecat de la munca de jos și a ajuns la vîrful politicii este Valeriu Zgonea., potrivit Deutsche Welle Avram Gal, liderul ALDE Diaspora, a fost plasat sub control judiciar de DNA pentru trafic de influență. Acesta ar fi primit peste 400.000 de lei mită de la o firmă privată pentru ca o companie de stat să cumpere echipamente anti-COVID de la aceasta. În perioada 16-23 martie 2020, inculpatul ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lăsându-l să creadă că ar avea influență asupra funcționarilor unei companii naționale, iar în schimbul banilor ar putea să îi determine să își exercite atribuțiile de serviciu astfel încât compania de stat să cumpere, în baza unui contract, echipamente de protecție împotriva COVID, de la firma respectivă, potrivit Newsweek Avem o clasă politică cu o capacitate limitată de spune „nu”. Creșterea pensiilor cu 40%, în condițiile scăderii economiei, ar fi un dezastru, pentru că statul ar trebui să dea cu 5% mai mult decât veniturile pe care le strânge pentru plata cheltuielilor cu pensiile și salariile din sectorul public, spune Iancu Guda, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari. El arată că o soluție ar fi creșterea veniturilor cu pensii mici. El propune o pensie minimă, pe modelul slalariului minim, potrivit Digi 24 Nemultumirea liderului BOR este considerata drept lipsita de importanta de catre specialisti in invatamant. Oamenii care predau religia in scolile din Romania au, considera multe voci in majoritate o calitate didactica indoielnica."Este un joc de putere in stare pura". In 2010, IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), s-a opus propunerii ca, la cerere, in locul orei de religie, elevii sa poata urma cursuri de istoria religiilor, culturii si a artelor. Patriarhul a spus atunci ca priveste proiectul "cu surprindere si ingrijorare". IPS Daniel revine, dupa 10 ani, cu o noua "frana" la tentativa de a adapta disciplina religiei in acord cu viziunile europene moderne, potrivit Ziare.com Cancelara Germaniei, Angela Merkel, l-a vizitat pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la reședința sa de vară de pe Coasta de Azur. O ocazia ideală pentru a demonstra în acest cadru idilic unitatea germano-franceză. Macron și Merkel se întâlnesc personal pentru prima oară după summitul istoric al UE din iulie. Atât "chère Angela", cât și "lieber Emmanuel" – cum s-au adresat unul altuia la întâlnirea lor de joi – subliniază că la succesul summitului european ar fi contribuit mai ales motorul germano-francez al Uniunii. La summitul de patru zile a fost vorba de bugetul pe șapte ani al UE și de fondul de redresare post-coronavirus, în valoare de 750 de miliarde de euro. Macron a vorbit din nou la Fort de Brégançon despre un succes, mai ales pentru faptul că 390 de miliarde din acest fond vor fi distribuite țărilor membre sub formă de subvenții, fără a mai fi nevoie să fie plătite înapoi. Din toată punerea în scenă la conferința de presă comună reiese clar că cei doi lideri europeni își doresc foarte mult să promoveze în fața lumii unitatea germano-franceză, a celor două țări cele mai mari și cele mai puternice din UE, scrie Deutsche Welle