​Caru cu vedete: Daniela Crudu, victima ”drogului violului”; Justin Timberlake nu mai are voie să vorbească; Monica Tatoiu o critică pe Meghan Markle: „Nu se poate compara cu Kate”

Este știut de toată lumea că Daniela Crudu nu ratează nicio petrecere și se bucură din plin de orice paranghelie mondenă. Numai că, uneori, există și nopți în care petrecerile se termină altfel decât ți-ai propus… Acum două săptămâni Daniela Crudu a trecut prin momente groaznice și a fost nevoie de doi prieteni pentru a o duce, pe brațe, acasă. “Nu ştim ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte. Ne-am mirat toţi atunci când am văzut-o pe Dani într-o stare foarte proastă la scurt timp după ce a băut un păhărel. Niciodată nu a fost aşa!”, au dezvăluit apropiaţii fostei asistente TV. Există și ipoteza conform căreia cineva a dorit cu tot dinadinsul să îi facă rău Cruduței, așa că i-a pus ceva în băutură! Astfel de fapte reprobabile se întâmplă, frecvent, prin cluburi, multe femei căzând victime așa numitului ”drog al violului”, potrivit Cancan. Invitat joi în emisiunea lui Jimmy Fallon, cântărețul nu a reușit să scoată niciun cuvânt. El a suferit o leziune a corzii vocale și se află într-o pauză de...vorbit. Deși Justin nu putea scoate niciun sunet, Jimmy Fallon a fost gazda perfectă. El a vorbit în locul artistului și a făcut tot soiul de glume cu privire la condiția în care se afla acesta, relaxând atmosfera. „Ai urcat pe munte şi ai dat de un urs. Te-a atacat şi tu ai ţipat. Aşa ţi-ai pierdut vocea. Ba nu, înotai în ocean şi te-ai întâlnit cu un rechin şi aşa ţi-ai lezat corzile vocale. Nici aşa nu s-a întâmplat. Soţia ta adoră tăcerea. E probabil cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui Jessica Biel”, a spus el potrivit Libertatea.



Monica Tatoiu s-a arătat foarte deranjată de titlul de „Ducesă” pe care l-a primit Meghan Markle și susține că totul este un joc pentru a distrage atenția de la problema majoră cu care se confruntă acum britanicii, și anume Brexitul: „Meghan n-are nicio treabă cu titlul de Ducesă(…) Eu sunt mai conservatoare şi vă spun că în anii ce urmează o să vedeţi o fricţiune între Meghan şi Kate care este o britanică adevărată cu atitudinea ei în care se văd 2.000 de ani de civilizaţie europeană. Meghan nu se poate compara cu Kate, ea vine dintr-o altă lume şi nu o să se ridice niciodată la nivelul lui Kate. Meghan este un produs tipic american. Provine dintr-o familie cu scandaluri. Meghan nu este o doamnă. Ea este pusă acolo ca să creeze iluzia prostiei că se poate schimba ceva. Nu se poate schimba nimic, doar se poate bârfi, iar când oamenii bârfesc, băncile lovesc” a spus ea, potrivit Unica.



Are 49 de ani, este mama a doi copii şi e o adevărată bombă sexy. Ani la rând a fost desemnată “vedeta cu cel mai sexy posterior din lume” şi este nelipsită din topul celor mai frumoase femei de pe Planetă. J Lo are peste aproape 82 de milioane de fani pe Instagram, pe care îi “răsfaţă” zi de zi cu instantanee sexy. Ieri, diva latino a postat o fotografie după ce şi-a terminat exerciţiile din sala de forţă. Îmbrăcată cu o bustieră neagră şi o pereche de colanţi în aceeaşi culoare, Jennifer Lopez arăta senzaţional. Trecătorii n-au ştiu ce să admire mai întâi. Pătrăţelele de pe abdomen, sânii fermi sau fundul bombat şi sexy, potrivit Click. La două luni după ce Misha și Connect-R au anunțat că drumurile lor se despart, frumoasa artistă se pare că a depășit cu bine perioada mai puțin fastă din viața ei. După divorț, cântăreața, care se împarte între cariera muzicală și creșterea fetiței sale, arată de-a dreptul demențial. În urmă cu două luni, showbiz-ul a rămas cu gura căscată în momentul în care blondina și Connect-R au anunțat divorțul. Misha demonstrează că și-a revenit după momentele mai puțin faste de care a avut parte în ultima perioadă. Cântăreața se împarte între cariera muzicală și creșterea fetiței sale și o face foarte bine, scrie Cancan.