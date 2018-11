Caru cu vedete: Sinead O’Connor nu mai vrea să stea cu „dezgustătorii” oameni albi după ce s-a convertit la Islam; Arnold Schwarzenegger, de nerecunoscut la 71 de ani; Dana Rogoz, dezvăluiri din viața intimă! Cel mai ciudat loc unde a făcut sex: “Am crezut că am fost filmată“

Cântăreața irlandeză a anunțat pe Twitter că nu vrea să mai petreacă timp cu oamenii albi. Luna trecută, ea a anunțat că a renunțat la catolicism și s-a convertit la islam. Mai mult, Sinead și-a schimbat numele în Shuhada Davitt când a devenit musulmană. „Îmi pare extrem de rău. Ceea ce voi spune este ceva atât de rasist ce nu am crezut că sufletul meu va simți vreodată. Dar sincer nu vreau să mai petrec niciodată timp cu oamenii albi (dacă așa li se spune persoanelor non-musulmane). Pentru moment cu nimeni, pentru niciun motiv. Sunt dezgustători”, a scris cântăreața pe rețeaua de socializare, scrie Unica.



Celebrul actor Arnold Schwarzenegger, care a fost recunoscut toată viaţa lui pentru aspectul fizic şi pentru rolul din seria „Terminator“, este total schimbat la 71 de ani. Născut în Austria pe 30 iulie 1947, actorul a fost surprins recent de paparazzi pe străzile din Londra, iar imaginile au făcut rapid înconjurul internetului, deoarece Arnold Schwarzenegger este de nerecunoscut: şi-a lăsat barbă şi a albit total, scrie Click.

Dana Rogoz este destul de discretă când vine vorba despre viața personală, însă de această dată avut curajul să ofere detalii din viața intima. Vedeta a dezvăluit care a fost cel mai ciudat loc unde a făcut sex cu soțul său, Radu Dragomir. Dana Rogoz a lăsat inhibițiile deoaprte și s-a destăinuit: „Nu știu dacă este cazul să spun asta. Am făcut în locuri publice, într-o grădină botanică, dar nu la noi în țară. Mi-a fost teamă că mă vor opri la graniță pentru că am trăit cu senzația că am fost filmată”. Mai mult decât atât, și-a spus părerea și despre importanța masturbării în viața sa sexuală: „O consider importantă și necesară, dar nu am nevoie de ea atât de des. Pot să-mi satisfac și altfel nevoile”, scrie Cancan. A remixat piesa “Constantine, Constantine”, a ajuns la Untold cu ea, iar acum DJ Clanker Jones are planuri mari şi pentru alte melodii populare, interpretate de Irina Loghin, Maria Dragomiroiu, Sofia Vicoveanca sau de naistul Gheorghe Zamfir. Numele lui adevărat este Bogdan Alexandru, este din Bacău şi are 33 de ani. O perioadă s-a numit DJ. Khan şi a lucrat la mai multe posturi de radio din Bucureşti şi din ţară. Însă, la un moment dat, când nu mai avea ce să facă în muzică, şi-a dorit să se reinventeze şi a găsit repede şi ideea. Din păcate, deşi el mixase piesa “Constantine, Constantine”, s-a zvonit că Dimitri Vegas & Like Mike şi-ar fi adus contribuţia, scrie Click. Emmanuel și Brigitte Macron știu cum să atragă privirile chiar și când sunt în concediu. Aceștia s-au bucurat de trei zile de relaxare în Normandia, însă ei au fost urmăriți la fiecare pas de fotografi. Ei au fost surprinși, în weekend, pe o plajă din Deauville, unde s-au plimbat ținându-se de mână. Însă, ceea ce a atras atenția tuturor a fost stilul vestimentar al acestora. Președintele Franței și Prima Doamnă au oferit tuturor o lecție de stil. Brigitte, care a devenit celebră pentru stilul ei franțuzesc chic, a arătat în Normandia ca un star de la Hollywood, având în vedere aparițiile ei extrem de elegante. Dacă pe plajă a uimit cu haina roz, pe străduțele pitorești din Honfluer, un fost sat pitoresc considerat o mică perlă plină de istorie a Normandiei, a strălucit într-o haină maro Givenchy, în valoare de peste 2.000 de euro, scrie Libertatea pentru femei.