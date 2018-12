Caru' cu vedete: Alice Peneacă, despre divorțul de Bobby Păunescu. Care este motivul separării; Melania Trump, ironizată pe internet după ce s-a vopsit blondă: „Seamănă cu Donald”; Jennifer Lopez și-a șocat fanii cu dezvăluiri incendiare. Unde a făcut sex

Alice Peneacă a vorbit despre divorțul de Bobby Păunescu nu mai formează un cuplu de mai bine de un an, însă divorțul s-a pronunțat abia la începutul lunii decembrie a acestui an.În ceea ce privește motivele care au dus la divorț, fotomodelul a declarat: „Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! Având în vedere că suntem separați de foarte mult timp, consider că sunt foarte bine acum și mă simt bine! Sunt fericită și îmi doresc să întâlnesc pe cineva potrivit pentru sufletul meu”, a adăugat ea, potrivit Click. Melania și-a etalat noul look pentru prima dată în cadrul unui interviu la Fox News, unde a vorbit despre relația sa cu Președintele Americii, contestând rapoartele din mass-media potrivit cărora ar avea probleme în căsnicie. După ce a renunțat la culoarea șaten și a devenit blondă, Prima Doamnă a Americii a fost ironizată în mod constant pe rețelele de socializare. Mulți au afirmat că acum Melania și Donald Trump se potrivesc perfect. „Se pare că Melania a luat sticla de vopsea a lui Donald”, a scris un internaut, scrie Unica. Jennifer Lopez, în vârsta de 49 de ani, a fost invitată în platoul emisiunii "Watch What Happens Live" pentru a-și promova noul film de comedie, Second Act. Prezentatorul emisiunii, Andy Cohen, a dat startul unui joc numit „Never Have I Ever” – „Niciodată nu am'. Printre afirmațiile rostite de gazda show-ului s-a aflat și: „Niciodată nu am făcut sex în rulotă” – referindu-se la rulota în care se odihnesc de obicei actorii pe parcursul filmărilor. Jennifer Lopez a recunoscut că a făcut sex în rulotă, explicând: „Am făcut în jur de 40 de filme, trăiesc în rulotă!”, potrivit metro.co.uk, citat de Libertatea. S-a tot vehiculat că Ducesa de Sussex ar avea un caracter „imposibil”, iar aceste zvonuri, nu numai că nu se atenuează, ci devin tot mai multe și mai dese. Pentru a se „răzbuna” pe modul în care sunt tratați, se pare că angajații cuplului regal le-au dat celor doi câteva porecle răutăcioase. Meghan a fost numită „Uraganul Meghan” sau „Ducesa dificilă” din cauza dorinței sale de a ieși totul exact așa cum ea își dorește. Nici Harry nu a scăpat, care a fost numit după un personaj din serialul „Friends”, scrie Verdict.



Pe contul lui de Instagram, Dan Bittman a postat cea mai recentă fotografie la sfârşitul lunii octombrie, iar în aceeaşi perioadă a postat şi Dan Negru o fotografie în care apare alături de celebrul cântăreţ. Dacă pe contul lui a primit puţine comentarii şi multe like-uri, pe pagina lui Dan Negru fanii s-au întrebat cine este în poză, nerecunoscându-l pe Dan Bittman. „Cred că e Dan Bitman destul de îmbătrânit“, a fost explicaţia unei fane, scrie Click.