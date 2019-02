Caru' cu vedete: Adrian Țuțu a ajuns de nerecunoscut! Cum arată arata acum primul caștigator de la „Romanii au talent”; Gisele Bundchen, la un pas de distrugere după despărţirea de Di Caprio: «Mă înecam în alcool şi tutun»; Ana Baniciu, în costum de baie la -10 grade

Într-un interviu acordat în luna ianuarie publicaţiei Porter Magazine fotomodelul Gisele Bundchen a vorbit despre perioada sa de glorie, ca angajată Victoria’s Secret, dar şi despre lucrurile neştiute, pe care publicul nu le poate oberva. Gisele a afirmat că viaţa de model este una dificilă şi că, adesea a simţit că nu poate apela la nimeni pentru a obţine un sfat sau pentru a auzi nişte încurajări. În ciuda exteriorului de piatră şi a atitudinii inabordabile pe care o afişa în timpul prezentărilor, ea se confrunta cu atacuri de panică în spatele scenei, reuşind cu greu să ducă la bun sfârşit defilarea, este o altă dezvăluire făcută de aceasta, potrivit Click. Recent, Ana Baniciu și Raluka au plecat împreună la munte. Acolo, tinerele s-au distrat pe cinste în compania mai multor prieteni. Artistele au încins atmosfera în mediul online, după ce au postat imagini cu ele în costum de baie, în zăpadă. Îmbrăcate doar în costume de baie, Ana și Raluka au ieșit afară. Reacțiile fanilor Anei nu s-au lăsat așteptate. Ieri, Ana a împlinit 26 de ani. Printre invitații artistei s-a numărat și Irina Rimes care i-a cântat „La mulți ani” vedetei în limba rusă, scrie Verdict. Soso era student la medicină în anul 2003, atunci când rula emisiunea “Big Brother”, iar acum, la vârsta de 38 de ani, acesta se poate lăuda cu o carieră solidă în domeniul ales, fiind medic, însă nu în România, ci în Germania. Ceea ce ne-a surprins de-a dreptul este schimbarea radicală a înfățișării acestuia și, pe bună dreptate, pentru că de atunci au trecut aproape două decenii, iar trăsăturile tânărului de 22 de ani s-au maturizat, potrivit Unica. . La 8 ani distanță de când a câștigat concursul, Adrian Țuțu s-a transformat total. S-a maturizat, dar nu a renunțat la muzică. „Viata mea este exact cea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Fac muzica, am propriul studio, sunt propriul meu stapan, atat pe productie muzicala, cat si pe productie video, si am deja multe proiecte finalizate pe care urmeaza sa le lansez. Anul asta mi-am propus sa produc si pentru alti artisti pentru ca vreau sa dezvolt studioul. Deja am produs piese pentru cativa oameni talentati pe care i-am selectat”, a declarat el potrivit Cancan. A început seria schimbărilor estetice și pentru Carmen Brumă? Admiratorii virtuali ai iubitei lui Mircea Badea sunt convinși de acest lucru, după ce vedeta a publicat câteva imagini pe rețelele de socializare. Ultimele imagini publicate de Carmen pe rețelele de socializare au creat o adevărată controversă printre internauți, aceștia fiind aproape convinși că vedeta și-a mărit buzele. Cei ce îi urmăresc atent activitatea din mediul virtual au pus-o imediat „la zid” pe Carmen, fiind obișnuiți cu altă înfățișare afișată de aceasta, scrie Click.