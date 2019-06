​Caru' cu vedete: Câți bani cerea Daniela Crudu pentru o partidă de amor. Tarifele altor vedete de pe piață; ​Corina Bud, dezbrăcată; Cum arată iubita lui Bebe Cotimanis

Corina Bud este una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton. Artista se fotografiază în cele mai provocatoare ipostaze. Zilele acestea, cântăreața și-a uimit fanii de pe internet după ce a postat, pe contul său de Instagram, două fotografii în care apare dezbrăcată. Fanii au fost mai mult decât încântați să o vadă atât de provocatoare. „Te ador, Corina”, „Superbă”, „Artă”, „Frumos și provocator”, „Să nu îți pui silicoane niciodată! Ești super sexy ața naturală deoarece ai sânii fermi”, „Din ce în ce mai frumoasă”, i-au scris fanii potrivit Libertatea. Actorul Bebe Cotimanis şi-a refăcut viaţa alături de Iulia Dumitru, colega sa de scenă, după separarea de make-up artistul Florina Mărcuţă. Cei doi parteneri sunt colegi şi pe scenă. Piesa de teatru “Old Love”, de la teatrul “Alexandru Davila” din Piteşti, nu este singurul proiect care îi uneşte pe cei doi „iubăreţi”. Din vara lui 2017, ei au lucrat în paralel la un film şi la o piesă de teatru. Mai mult, în ambele proiecte a fost cooptată şi Ada Dumitru (29 de ani), fiica Iuliei Dumitru, şi ea actriţă talentată, scrie Click. În ciuda succesului de pe scena teatrului şi de pe micul ecran, Carmen Tănase a dus o viaţă discretă şi puţine lucruri se ştiu despre viaţa sa privată. Actriţa a fost căsătorită cu criticul de teatru Victor Parhon, cu 17 ani mai în vârstă, nepotul celebrului medic Constantin Ion Parhon. Din păcate, anul 2000 avea să fie cel mai dureros, fiind anul despărţirii lor definitive, din cauza unui cancer pulmonar. Carmen Tănase avea atunci 39 de ani. "După ce a fost diagnosticat, mi-a spus: "Am stat", a intrat în cameră şi n-a mai ieşit câteva ore. Nu mai vreau să-mi aduc aminte, a fost ceva îngrozitor! Tot timpul aveam în spate o disperare că urmează ceva la care eu nu ştiu cum să reacţionez", a spus ea potrivit Ok magazine. La 29 de ani, Daniela Crudu este una dintre vedetele de la noi care sunt dependente de operațiile estetice – de altfel, de multe ori focoasa brunetă a fost criticată dur pentru felul în care s-a transformat în urma intervențiilor făcute. În trecut, ea a fost suspectată că face sex pe bani, iar confirmarea a fost făcută în mod oficial mai mult sau mai puțin. Vă reamintim că numele fostei asistente TV a fost vehiculat într-un mega-dosar de prostituție care s-a lăsat inclusiv cu arestări. La acea vreme, Daniela Crudu nu a lăsat să se observe că ar fi afectată de demersurile procurorilor care s-au ocupat de dosarul de prostituție; ea și-a văzut în continuare de proiectele în care era implicată atunci, scrie Cancan. Planurile lui Ilie Năstase de a avea un copil cu Ioana Simion sunt mai vechi. „Suntem de aproape un an de zile împreună. Ne simțim bine. Poate vom avea timp acum și de o fetiță ceva, de un băiețel. Soția mea mi-a promis că, dacă e fetiță, o vom face jucătoare de tenis. Mi-a promis asta. Tocmai vorbeam zilele trecute că nu înțelege cum niciunul dintre copiii mei nu joacă tenis. Și a spus că dacă noi vom avea un copil, ea îi pune racheta în mână de la șase luni”, a spus recent Ilie Năstase potrivit Click.