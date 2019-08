Caru`cu vedete: Cristina Guță a băgat oficial divorț de Nicolae Guță; Kate Middleton este în topul celor mai populare figuri regale din Marea Britanie. I-a luat fața lui Meghan Markle

Artistul a făcut anunţul într-o înregistrare video publicată sâmbătă. Cântăreţul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight", a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer la esofag în fază terminală. În înregistrarea video, Money a mai spus că a descoperit că are cancer după un control medical de rutină. Artistul în vârstă de 70 de ani a aflat că boala s-a răspândit deja la ficat şi la noduli limfatici, se arată în articolul Digi24