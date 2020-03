​Caru' cu vedete: Laura Cosoi va deveni mamă pentru a doua oară. Ea şi soţul ei au făcut marele anunţ chiar de Ziua Femeii; Rămasă orfană la 9 ani, Andreea Marin păstrează vie amintirea celei care i-a dat viață: „Dacă închid ochii acum, pur și simplu o simt fizic, pe mama”

Andreea Marin a rămas orfană de mamă din copilărie, când femeia s-a stins în brațele ei, fiind victima unui accident cumplit. Deși s-a bucurat de prezența ei doar până la vârsta de nouă ani, vedeta are și acum amintirea intactă a mângâierilor de odinioară, cu care obișnuiau să își înceapă ziua, scrie Libertatea Actriţa Laura Cosoi şi omul de afaceri Cosmin Curticăpean s-au căsătorit în 2015 şi au împreună o fetiţă, pe Rita, ce a venit pe lume în vara anului 2018. Iar familia lor se va mări în curând tot cu o fetiţă. „ Bucurie nemărginită în familia noastră! Rita va avea o surioară, exact aşa cum am visat”, a spus Laura potrivit Ok magazine Meghan Markle a promis că nu va eclipsa un discurs planificat de Camilla, de multă vreme, despre violenţa domestică. Însă şi-a încălcat promisiunea şi a publicat o serie de fotografii cu o vizită la un teatru chiar în ziua în care ducesa de Cornwall a ţinut discursul care era pregătit de aproape un an, notează Click Cumva, în relația cu Alex, ai sărit niște pași. Atunci nu s-a putut, dar acum… Pe scurt, noi așteptăm să te vedem mireasă. Spune-ne, te-a cerut? Nu m-a cerut… încă. (zâmbește)Sunt eu însămi, îi ofer timp, atenție, îi fac surprize. Am grijă de mine și mă mențin în formă și fresh (păr, față, un­ghii, sală) și mă îmbrac sexy când e cazul. În plus, îmi pla­ce să îi fac surprize din când în când, scrie Viva Filipineza Bella Santiago (30 de ani) prinde rădăcini tot mai puternice în România, ţara pe care a ajuns să o numească „acasă”. A învăţat limba, s-a căsătorit cu un român, şi-a înscris fetiţa la o şcoală de stat din Bucureşti, o va aduce aici şi pe mama sa, iar recent şi-a deschis un restaurant cu specific filipinez, de care se ocupă alături de soţul ei, relatează Click