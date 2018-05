​Faze tari: Cum arata omul care a mancat 30.000 de BIG Mac! Ce i-a iesit cand si-a facut analizele; Comentariile internetului după ce Poliția a „destructurat” mafia pătrunjelului; Cum a ajuns Instagram să-i facă pe tineri să-și dorească să bea mai puțin

Don Gorske are 64 de ani si de cand era tanar a fost fanul mancarii de la McDonalds. Acesta a ajuns la un record de Big Mac mancati, bifand recent sandwichul cu numarul 30.000. Americanul spune ca obiectivul sau e sa ajunga la 40.000 de sandwichuri, insa asta o sa ii mai ia inca 14 ani, urmand sa atinga aceasta cifra in jurul varstei de 80 de ani. Barbatul a reusit sa intre chiar in Cartea Recordurilor, oficial, in 2016, dupa ce a mancat Big Macul cu numarul 28,788, potrivit sport.ro. Poliția din Sectorul 6 a făcut prăpăd printre comercianții ambulanți care, în opinia Primăriei, au avut tupeul să vândă produse „periculoase” precum pătrunjel și bujori. Locuiești de atâția ani în București și nu știai că aici e mediul proprice pentru mafia pătrunjelului? Nu-i nimic, Primăria și Poliția Sectorului 6 lucrează neîncetat pentru siguranța ta. Cel puțin asta se înțelege din mesajul publicat pe pagina oficială a instituției. Nici nu bănuiai că toate problemele societății românești erau deja rezolvate, numai mafia pătrunjelului a rămas neclintită. Azi, 8 mai, aceste grupuri infracționale (ironic vorbind, desigur) au fost, în sfârșit, „destructurate”, potrivit playtech.ro. O ursoaică a fost filmată pe o şosea la Băile Tuşnad cum îşi căra un pui în timp ce şoferii au oprit maşinile şi au privit răbdători scena. Un video cu o ursoaică ce sare pe o şosea din zona Băilor Tuşnad ca să-şi ia puiul a fost publicat pe reţelele de socializare. Şoferii care circulau în zonă au oprit şi au privit surprinşi scena. Unii au şi filmat momentul, potrivit adevarul.ro Adele a decis sa isi tatueze doua labute de caine, pe piept, in memoria animalului de companie pe care l-a avut, insa se pare ca asta ii face pe barbati sa o priveasca cu alti ochi si chiar sa se fereasca de ea. ,,Oamenii au inceput sa imi puna tot felul de porecle jignitoare si tatuajul era cam tot ce puteau sa vada la mine. Totul era despre sanii mei si despre tatuaj, nu despre mine. Nu am reusit sa am vreo relatie mai lunga de o luna, in ultimul an. Baietii cred ca sunt o fata usoara, ceea ce nu este deloc asa.", spune era, potrivit protv.ro Jonny Forsyth, analist global de băuturi în cadrul Mintel Group Ltd., a declarat că oamenilor nu le place, ca s-o spunem fără ocolișuri, să arate ca niște țărani bețivi, sentimentali și cu privirea încrucișată în fotografiile și videourile care inevitabil ajung în feed-urile de Instagram și Facebook ale prietenilor lor. Și asta este o perspectivă chinuitoare pentru petrecăreții care ar vrea să se dezlănțuie, dar sunt timizi și le lipsește încrederea în sine. „Ei chiar asociază consumul de mâncare și alcool cu felul în care arată", a spus Forsyth potrivit vice.com