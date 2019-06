​​Faze tari: Modelul masculin al cărui păr a cucerit internetul; Momentul în care o maimuță strică fotografia unei familii. Gestul obscen făcut de animal; NASA vrea să trimită o misiune pentru a studia asteroidul Psyche

Cristiano Braga, un model de 28 de ani din Brazilia, a cucerit internetul cu părul lui lung, roșcat și ondulat. Bărbatul, asemănat cu prințesele Disney Rapunzel și Ariel, spune că nu s-a mai tuns de 7 ani, iar reacțiile la look-ul său ieșit din comun sunt mixte - unii oameni îi admiră părul, alții îi spun că seamănă cu "o femeie urâtă". Cristiano a spus că nu-și vopsește părul, însă are grijă de el cu tot felul de uleiuri naturale, precum ulei de mușețel, ulei de avocado, rozmarin sau aloe vera, scrie Unica. Mulți turiști obișnuiesc să se fotografieze cu maimuțele, iar asta a vrut să facă și familie Hicks. Cuplul și cei trei copii ai lor s-au așezat pe o bordură pentru a face o poză, însă la un moment dat, în cadru a intrat și o maimuță. Mai mult, animalul i-a uimit pe toți în momentul în care a arătat și un gest obscene la cameră, potrivit Metro citat de Stirile ProTv. Asteroidul Psyche are un miez compus din fier şi nichel, precum Terra, o situaţie particulară în comparaţie cu alţi asteroizi. Misiunea spaţială a NASA care va fi trimisă pentru a studia astroidul Psyche a intrat în faza C. Mai exact, în această fază, planurile misiunii vor fi atent analizate şi va începe construcţie sondei care va fi trimisă în spaţiu. „Odată cu tranziţia în această nouă fază a misiunii, suntem cu un pas mai aproape de a descoperi secretele lui Psyche, asteroidul metalic gigant”, a declarat un ofical al NASA, conform Fox News citat de Descopera. Imaginile cu un tânăr tatuat și un cerșetor la bustul gol, din Iași, au devenit virale pe Internet, zilele trecute. Gestul pe care bărbatul l-a făcut omului străzii a lăsat fără cuvinte atât pe trecători, cât și pe utilizatorii rețelelor sociale .După ce cerșetorul i-a spus că nu are bani, dar nici nu are nevoie, Adi, așa cum se numește bărbatul, s-a dezbrăcat și i-a dat maioul lui. Sărmanul l-a îmbrăcat imediat și era foarte bucuros de acest gest, scrie Cancan. A fost zi de sărbătoare la o grădină zoologică din Paris. Acolo, o femelă urangutan a împlinit duminică cinci decenii de viaţă. Aşa că angajaţii i-au organizat o petrecere în toată regula. Sărbătorita a primit un tort cu căpşuni, cadouri pline cu fructe exotice, iar vizitatorii i-au cântat “La mulţi ani!”. Femela este cel mai vârstnic urangutan care trăieşte în captivitate, scrie Stirile ProTv.