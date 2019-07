VIDEO: Doi pensionari s-au căsătorit deși au mai mult de 100 de ani

Faptul că iubirea nu ține cont de vârstă ne-o demonstrază prospăt însurățeii John si Phyllis Cook care își sărbătoresc noua viață pe care au ales să o trăiască împreună la un azil de bătrâni din Ohio. John este veteran de război și a împlinit recent 100 de ani, iar aleasa sa, Phyllis va împlini 103 ani în curând, mai exact pe 8 august, scrie CNN De altfel, Phyllis Cook provine dintr-o familie longevivă, căci mama ei a trăit 106 ani.Cuplul a hotărât să meargă săptămâna trecută pentru a obține permisul de căsătorie, însă au aflat că se pot căsători pe loc:„Nu ăsta era planul, dar eram acolo și ei au spus că ne putem căsători, iar eu am hotărât să trecem la treabă”, a declarat John Cook.Oricum, decizia de a se căsători nu a fost grăbită. Cuplul era împreună de un an înainte de a-și uni viețile:„Sincer, ne-am îndrăgostit unul de altul. Știu că poate suna forțat ca cineva de vârsta noastră să se îndrăgostească, dar noi am făcut-o”, a spus Phyllis Cook.Ambii bătrâni au mai fost căsătoriți de două ori și se simt norocoși că au găsit dragostea pentru a treia oară:„Am fost pur și simplu compatibili într-o mulțime de privințe și am început să ne bucurăm unul de compania celuilalt”, a mai spus John Cook.Cei doi își petrec zilele împreună la azilul de bătrâni. De asemenea, proaspăt însurățeii vor să profite de fiecare moment pe care îl mai au de petrecut împreună în această viață.