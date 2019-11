Faze tari: Un bărbat din India a crezut că a descoperit înșelătoria perfectă pentru a obține tratament preferențial în aeroporturi; Melodie compusă cu ajutorul inteligenţei artificiale pentru vizita istorică a Papei Francisc în Japonia

Cazul lui Rajan Mahbubani a fost comparat cu cel al personajului interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul "Catch me if you can". Bărbatul de 48 de ani a îmbrăcat o uniformă de pilot Lufthansa pentru a păcăli angajații aeroporturilor și ai companiilor aeriene. Astfel, Mahbubani putea evita cozile de la controlul de securitate sau putea obține locuri mai bune în avioanele în care zbura. Metoda lui Mahbubani a funcționat o perioadă, până când a fost arestat pe aeroportul internațional Indira Gandhi din India, scrie Digi24