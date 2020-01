Faze tari: Cele mai mari descoperiri medicale ale anului 2019: Cum au fost înviate creiere de porc și cum salvează vieți un cocktail de virusuri; Prima țară care interzice turiștilor să folosească cremele de bronzat

„Era ca și cum aș fi fost primul om pe lună”, spune Thibault, un tânăr de 30 de ani, descriind momentul în care a putut face primii pași după ce, cu doi ani în urmă, un accident îl lăsase paralizat. Astăzi își poate mișca toate cele patru membre paralizate, cu ajutorul unui costum de tip exoschelet controlat de o telecomandă. Mișcările lui, în special mersul, sunt departe de a fi perfecte și consumul de robot este folosit momentan doar în laborator. Însă cercetătorii spun că într-o zi această abordare ar putea îmbunătăț cu mult calitatea vieții pacienților, scrie Libertatea Cei care au muncit până în ultima clipă ori se tem că în singura zi din an în care vor fi închise magazinele vor rămâne fără apă, pâine sau fructe s-au întors la cumpărături. Aşa cum era de aşteptat la casele de marcat s-a stat destul de mult - însă clienţii au încercat să îşi păstreze energia, animaţi şi de faptul că în scurt timp vor mânca bunătăţi şi vor deschide sticlele de şampanie. O listă le-ar fi fost de mare ajutor acestor tineri, dar cum a lipsit, odată ajunşi la raftul cu băuturi, au urmat discuţiile în contradictoriu. La un alt raion, mâncarea a fost de bază: doi tineri au cumpărat 25 de porţii de ceafă de porc, conform Știrilor Pro TV Noapte albă pentru tatăl a patru copii care a nimerit într-un hotel care găzduia o petrecere pentru swingeri în noaptea de Revelion. Clientul unui Hotel Hilton din California s-a declarat scandalizat de faptul că în momentul în care a făcut rezervarea pentru cazare nu a fost anunţat că în clădire are loc o orgie la care participă 1.000 de persoane în noaptea de Revelion. Bărbatul a aflat că la hotelul la care avea cazare de Anul Nou se organiza o uriaşă petrecere sexuală şi susţine că nu ar fi rezervat camera dacă ştia dinainte, relatează Adevărul Palau, un mic stat din Pacific, a devenit prima țară care a interzis cremele de bronzat pe motiv că fac rău coralilor și vieții marine. Începând de miercuri, prima zi a noului an, este interzisă folosirea sau comercializarea cremelor de bronzat care conțin ingrediente precum oxibenzona. Statul insular se recomandă, de altfel, ca fiind un „adevărat paradis” pentru cei cărora le plac scufundările. Țara are o populație de numai 20.000 de locuitori, răspândiți pe sute de insulițe, și a anunțat încă din 2018 intenția de a interzice cremele de bronzat, potrivit Digi24 . Internetul e un loc magic care reuşeşte să transforme opere de artă care în mod obişnuit ar fi fost accesibile doar unor categorii restrânse în bunuri culturale consumate de publicul larg. Unul dintre artiştii care au devenit mult mai cunoscuţi este Joseph Ducreux, pictor oficial al Mariei Antoaneta şi cel care acreat şablonul unuia dintre cele mai faimoase meme-uri. Experimentele sale de pictură, în care încerca să surprindă diferite expresii faciale şi stări de spirit, l-au făcut faimos printre internauţi. Înainte de internet, primul succes artistic al lui Joseph Ducreux a fost reprezentat de către portretul pe care acesta l-a realizat în anul 1769, Mariei Antoaneta, în vârsta de 13 în acel moment, pentru viitorul rege Ludovic al XVI-lea, potrivit Descoperă.ro