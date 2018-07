Olguța Vasilescu: Sunt singurul ministru din Guvern cu dosar că am semnat o OUG privind pensiile militare

"Sunt singurul ministru din acest Guvern care are un dosar penal din cauza faptului că am semnat o ordonanță de uregnță referitoare la pensiile militare. Când a apărut ordonanța de urgență, pensionarii militari își actualizau pensiile în funcție de salariile celor în activitate. Și anul trecut, am spus că din moment ce salariile militarilor cresc în fiecare an cu 25 la sută din diferența față de care trebuie să ajungă în 2022, deci automat solda le crește suficient de mult, atunci nu putem să actualizăm și pensiile pentru că am văzut ce înseamnă actualizarea unei pensii militare care a pornit de la 7.000 în 2015 și a ajuns la 22.000 în anul 2017", a declarat ministrul Muncii, potrivit Mediafax.Lia Olguța Vasilescu a precizat că nu știe în ce stadiu este dosarul."Am plângere penală. Doar m-au informat. Pensionarii militari sunt foarte supărați că am semnat acea ordonanță de urgență. Mie mi se pare de bun simț", a completat ministrul.