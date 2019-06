Viorica Dăncilă: Trebuie să avem punct de vedere referitor la R.Moldova. O să vorbesc la MAE și Președinție

„Eu cred că normalitatea e cooperarea interinstituțională și am spus mereu că din partea premierul există toată disponibilitatea de cooperare. Cred că dincolo de lupta politică România are nevoie de obiective unde să existe cooperare. Trebuie să avem punct de vedere referitor la Republica Moldova. O să vorbesc și cu MAE și cu Administrația Prezidențială. Aici nu cred că trebuie să avem o poziționare separată. Cred că trebuie să venim cu poziția României. E adevărat că se apropie campania pentru prezidențiale, și întotdeauna în timpul campanie lucrurile nu sunt tocmai calme. Cred că sunt premierul căruia i s-a cerut cel mai des demisia”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.„Acest lucru cu coabitarea nu sună foarte bine. Nu am înțelegeri secrete absolut cu nimeni”, a completat premierul.Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, luni, că ambasadorul României la Chișinău a avut o întrevedere cu președintele Igor Dodon. Ambasadorul urmează să aibă discuții și cu președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.Vineri, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis o decizie conform căreia președintele Igor Dodon era obligat să dizolve Parlamentul în data de 8 iunie, deoarece a depășit termenul de 90 de zile de la alegeri pentru formarea unui Guvern. Sâmbătă, Igor Dodon a decis să nu dizolve Parlamentul. A fost aleasă șefa Parlamentului, Zinaida Greceanîi, Maia Sandu a fost numită în funcția de prim-ministru și noii membrii ai Guvernului au depus jurământul de învestire. Ulterior, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională toată activitatea Parlamentară efectuată sâmbătă.Duminică, CCM a decis suspendarea din funcție a președintelui Igor Dodon și numirea prim-ministrului Pavel Filip în funcția de președinte interimar al Republicii Moldova, acesta dizolvând ulterior Parlamentul. De asemenea, Pavel Filip a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate în data de 6 septembrie.