​Viorica Dăncilă: Mă aștept să fiu chemată la DNA; sunt prea multe coincidențe

„În următoarea perioadă mă aștept, mă aștept ca eu să fiu chemată la DNA. Spun asta pentru că sunt prea multe coincidențe. În 2014, Victor Ponta a candidat împotriva lui Klaus Iohannis, a avut apoi dosar penal. Eu nu știu dacă e real sau nu e real, dar sunt foarte multe coincidențe. În anul acesta, se aștepta ca Dan Barna să intre în turul doi, a avut dosar penal. Nici nu am intrat bine în turul doi cu Klaus Iohannis și am văzut că purtătorul lui de cuvânt, Rareș Bogdan, m-a amenințat că dezbaterea o voi avea cu procurorii. Am crezut că este o greșeală și m-am așteptat ca președintele Iohannis de data aceasta să se delimiteze de această afirmație. Dar am văzut o a doua ieșire a lui Rareș Bogdan, în care spunea că da, Viorica Dăncilă va da ochii cu procurorii. Deci, eu mă aștept la acest lucru, care e întărit și de atitudinea miniștrilor din Guvernul Ludovic Orban”, a spus Dăncilă, după ce a fost întrebată dacă se așteaptă ca foștii miniștri PSD din guvernul său să fie denunțați la DNA.