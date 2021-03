Cătălin Drulă: Nu este un conflict de muncă la metrou, ci unul de tip cartel. Ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi

"Da, a fost (Ion Rădoi, liderul USLM, n.r.) în spatele mişcării de la metrou. E în spatele a ceea ce s-a întâmplat la metrou nu azi, ieri, ci de vreo 20 de ani, cel puţin. Absolut. Oamenii ăştia sunt un pic versaţi. Ei ştiu că nu pot face grevă, pentru că nu le permite legea stării de alertă, ştiu că oprirea voluntară a lucrului are nişte reguli. Au venit special oameni care nu erau în tură. Pur şi simplu, nişte cetăţeni care se întâmpla să fie angajaţi la metrou, s-au aşezat pe şinele de la metrou, noaptea, fără nişte revendicări în prealabil. Nu vreau să-i demonizăm pe angajaţii de la metrou. Am chiar tot respectul pentru cea mai mare parte a lor, care s-a prezentat la muncă. Mulţi au spus că le e ruşine de ceea ce s-a întâmplat. Oamenii aceştia se uită la Rădoi cu teamă, pentru că Rădoi a fost mai tare decât miniştri, decât prim-miniştri, decât preşedinţi. Oamenilor le e frică pentru pâinea lor, pentru locul de muncă, pentru viitor. Tocmai de aceea este foarte important să nu negociem legea. Informaţiile pe care le am arată sunt că acolo au fost chemaţi şi oameni care nu aveau legătură cu metroul, chiar comercianţi. Brusc, la miezul zilei de vineri s-au trezit că au o formă de reprezentare sindicală. S-a făcut o delegaţie care a mers la Prefectură cu un vice-lider. Preocuparea principală a acelei delegaţii era cum să scape de răspundere, pentru că şi-au dat seama că e groasă. De aceea, am şi depus acele plângeri penale", a afirmat Drulă, potrivit Agerpres.Ministrul de resort a adăugat că, la momentul actual, nu există un conflict de muncă în raport cu sindicaliştii de la metrou, ci mai degrabă unul de tip cartel "pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi"."Nu suntem într-un cadru de dialog social, de conflict de muncă. Nu s-a redus salariul nimănui, deocamdată, nu a fost nimeni disponibilizat. Practic, este un conflict nu de muncă, ci de tip cartel, pentru că ne-am atins de imperiul subteran al lui Rădoi, de acele spaţii comerciale despre care se vorbeşte de 15 - 20 de ani. Se ştie că acolo se întâmplă lucruri oneroase. de la felul în care domeniul public al statului nu beneficiază statul de el, ci o firmă a sindicatului, până la altfel de informaţii şi acuzaţii destul de serioase despre felul cum se obţin aceste spaţii, despre chirii paralele, despre o întreagă reţea care coordonează această activitate subterană foarte profitabilă", a menţionat Cătălin Drulă.Întrebat ce se va întâmpla cu spaţiile comerciale de la metrou, ministrul Transporturilor a precizat că ultimatumul pentru eliberarea acestora este "2 sau 4 aprilie", iar dacă nu sunt ridicate acele chioşcuri "se restabileşte legea"."Este domeniul public, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor dat în concesiune companiei Metrorex. Şi eu şi directorul general al Metrorex suntem obligaţi să acţionăm pentru a apăra interesul public şi interesul companiei, nu interese private. Nu reţin în momentul acesta dacă termenul (pentru ridicarea chioşcurilor de la metrou, n.r.) este 2 sau 4 aprilie. De asta s-a ocupat conducerea companiei Metrorex. Acolo e un contract expirat din 2018 şi acele spaţii sunt ocupate fără drept", a explicat demnitarul.Circulaţia trenurilor de metrou a fost blocată, vineri, 26 martie 2021, de un protest spontan al unor reprezentanţi ai Unităţii Sindicatului Liber Metrou (USLM) în staţia Piaţa Unirii. Aceştia au coborât în tunel, pe calea de rulare, şi au împiedicat pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.Sindicaliştii de la metrou au susţinut că prevederile Legii 62 a sindicatelor nu se aplică în cazul opririi voluntare a lucrului de către salariaţi, deci nu trebuia asigurată o treime din activitate. "USLM a făcut 21 de adrese către Ministerul Transporturilor şi trei pichete în faţa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în faţa Guvernului, iar aceştia au refuzat orice dialog", au precizat reprezentanţii sindicaliştilor, într-un comunicat de presă.În replică, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat că a depus plângere penală la DNA în care îi acuză pe cei responsabili de blocarea metroului de zădărnicirea combaterii bolilor, abuz în serviciu şi infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate. Totodată, oficialul a calificat organizaţia sindicală de la Metrorex drept o mafie şi i-a transmis liderului USLM, Ion Rădoi, că s-a terminat cu "acţiunile de şantaj".La rândul său, premierul Florin Cîţu a declarat, duminică, că se vor lua mai multe măsuri după protestul de la metrou şi a subliniat că nu va permite "să fim şantajaţi de un grup de oameni organizaţi în stil mafiot".Metrorex a anunţat, luni, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că acţiunea ilegală de ocupare a metroului bucureştean a produs pagube de aproximativ 2,827 milioane de lei şi, ca urmare, se va îndrepta împotriva celor responsabili folosind toate mijloacele legale la dispoziţie.Potrivit datelor ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezentate, luni, la Palatul Parlamentului, după şedinţa conducerii PNL, în urma crizei de la metrou au fost aplicate 109 sancţiuni, în valoare de 145.000 de lei, fiind legitimate 270 de persoane participante la protestul spontan.