Ciolacu: Nu sunt dispute majore între mine şi Florin Cîţu. Avem viziuni diferite pe anumite lucruri şi e normal să le avem / Nu am un parteneriat cu preşedintele României

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, marţi seară, la Antena 3, că nu sunt dispute majore între el şi preşedintele Partidului Naţional Liberal, Florin Cîţu, precizând că au viziuni diferite şi este normal să fie aşa. Ciolacu a menţionat că nu are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis, potrivit News.ro.





Marcel Ciolacu a fost întrebat, marţi, la Antena 3, cum se înţelege cu preşedintele PNL, Florin Cîţu.

“Ultimele discuţii le-am avut telefonice, urmează să ne vedem zilele acestea. Nu sunt dispute majore, nici între mine şi domnul Cîţu. Avem viziuni diferite pe anumite lucruri şi e şi normal să le avem, şi abordări diferite. Nu cred că cineva îşi permite să distrugă această coaliţie, ţinând cont de ce provocări are înaintea lor”, a afirmat Ciolacu.

Întrebat dacă are consultări cu preşedintele Klaus Iohannis, liderul PSD a răspuns: “Nu am avut consultări pe probleme de coaliţie. PSD şi eu personal nu am..Cred că primul ministru ar trebui să discute cu preşedintele. Nu am un parteneriat cu preşedintele României, şi PSD-ul. Poate PNL am înţeles că au un parteneriat, or fi având aceste discuţii”.