RADIO - TV Joi, 21 Aprilie 2022, 23:33

HotNews.ro

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că a vorbit cu Sevil Shhaideh, fost vicepremier, achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată în urmă cu cinci ani, Ciolacu afirmând că Shhaideh i-a spus, plângând, că s-a făcut dreptate, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

"Pe timpul PSD-ului... am văzut că cu aia... cu Belina s-a achitat. Sunt cinci ani. După cinci ani de zile. Am vorbit cu dânsa astăzi, la telefon. (A spus – n.r.) printre lacrimi, că e fericită că s-a făcut dreptate. (...) Credeţi-mă că cunosc anumite detalii pentru că am comunicat cu doamna Shhaideh şi cu domnul Gâdea în toată această perioadă. Doamna Shhaideh a fost pur şi simplu distrusă în aceşti cinci ani de zile”, a afirmat Marcel Cioacu, joi seară, la România Tv.

El a menţionat că nu a comentat şi nici nu va comenta vreodată decizii ale magistraţilor.

Sevil Shhaideh, fost ministru PSD al Dezvoltării, care a deţinut portofoliul în cabinetul condus de Victor Ponta, a fost achitată în dosarul "Belina", în care era acuzată de abuz în serviciu, alături de alte persoane. Decizia pronunţată joi de Tribunalul Bucureşti nu este definitivă.

"Dispune achitarea inculpatei Shhaideh (fosta Sumanariu/ Geambec) Sevil, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecinţe deosebit de grave”, este decizia pronunţată joi de Tribunalul Bucureşti.

Conform aceleiaşi sentinţe, toţi ceilalţi patru inculpaţi au fost achitaţi. Printre aceştia se numără şi Adrian Gâdea, actualmente preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, trimis în judecată pentru era complicitate la abuz în serviciu.

Decizia nu este definitivă.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus, în iunie 2018, trimiterea în judecată a fostului vicepremier Sevil Shhaideh, ulterior consilier al premierului Viorica Dăncilă, în dosarul ”Belina”, ea fiind acuzată de abuz în serviciu comis în perioada în care a fost secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).