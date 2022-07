RADIO - TV Joi, 21 Iulie 2022, 00:46

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat miercuri că Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă poate ajuta populaţia afectată de secetă, prin livrarea de apă menajeră cu cisternele, însă nu şi apă potabilă, potrivit Agerpres.

"Pentru problema cu apa şi cu raţionalizarea apei sau cu lipsa apei în unele localităţi, vom asigura sprijinul la nevoie de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru apă menajeră, dar nu pentru apă potabilă. Apa potabilă dacă va fi nevoie poate fi asigurată sub formă de apă îmbuteliată de către autorităţi şi, dacă este nevoie, se poate apela inclusiv la hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Încă nu am ajuns la această situaţie să fie nevoie de aşa ceva, dar suntem atenţi la la acest aspect şi, dacă este vorba de lipsa de apă menajeră, putem sprijini, am mai făcut acest lucru. Pentru apă potabilă va trebui să apelăm la alte resurse, inclusiv la rezervele de stat, pentru asigurarea unor cantităţi în localităţile care necesită aşa ceva", a spus Arafat, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că au mai fost situaţii în trecut când pompierii au ajutat populaţia prin distribuirea de apă, transportată cu cisternele, o parte fiind luate din mediul privat.

"Aici ne uităm nu numai la oameni, ci şi la animale. Acum un an sau doi, în unele zone, pompierii au asigurat apă pentru animalele care nu mai aveau apă", a precizat Arafat.